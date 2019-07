Moreno (IU) reclama a Podemos que "se reúna y haga su propio pacto" que "garantice un gobierno progresista" en La Rioja

Publicado 08/07/2019 13:49:34 CET

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Mixto en la Cámara riojana, Henar Moreno, ha reclamado a Podemos que "se reúna y haga su propio pacto" con el PSOE, al igual que hizo el pasado viernes Izquierda Unida, para "garantizar un gobierno de izquierdas y progresista" en La Rioja "en el menor tiempo posible".

Moreno ha hecho este llamamiento, tras reunirse con el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, en el marco de la ronda de contactos con los distintos portavoces parlamentarios con vistas a la próxima sesión de investidura.

Ha indicado que su formación "apoya la investidura" de la socialista Concha Andreu, tal y como recoge el pacto suscrito entre IU y PSOE. "Es buen acuerdo programático y político, por lo que le hemos pedido - a García- que el pleno de investidura se haga cuánto antes para conocer las posiciones políticas de fondo en el Parlamento, y también porque el Gobierno en funciones está gobernando a golpe de Boletín Oficial y se está gastando el presupuesto, por lo que cuando se alcance un acuerdo nuestro margen de acción se verá limitado".

En este sentido, ha indicado que el presidente del Parlamento convocará, este miércoles, Junta y Mesa de Portavoces para fijar la sesión de investidura.

Sobre la presencia de la diputada de Podemos, Raquel Romero, hoy en la reunión con el máximo responsable de la Cámara, Moreno ha indicado que "al no tener una postura consensuada en la investidura, le remití la convocatoria para está mañana", si bien "el presidente nos ha dicho que no iba a acudir" la parlamentaria de la formación 'morada'.

Por otra parte, ha señalado que "la situación - con Podemos- es preocupante, porque no era buscado, pero la realidad es que no se hubiera entendido que nos hubiéramos dejado dirigir por una organización que ha decidido tirar órdagos pidiendo puestos y ha decidido no entrar en negociar el programa, que era el acuerdo que suscribimos nosotros y también con la ciudadanía".

Moreno ha acusado a Podemos "de unilateralmente" decidieron nombrar a otros representantes en la Comisión Negociadora "y seguir la línea, que no compartimos, que se ha hecho en el Ayuntamiento de Logroño, con decidir qué concejalías se ocupan y no habido acuerdo programático".

Finalmente, ha apuntado que "no descarto que pueda entrar la cordura en esa organización, y siempre mantendré la mano tendida en base a la programático que mejore la situación de los trabajadores y de las capas más desfavorecidas, y trabajar conjuntamente con las formaciones con las que confluimos".