Una mujer de 40 años trasladada al San Pedro tras sufrir un atropello en Avenida de Colón en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 40 años ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un atropello, a las 15,32 horas, a la altura del número 55 de Avenida de Colón, en Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.
Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de emergencias se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.