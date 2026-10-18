Multitudinario primer Día del Traje Regional de La Rioja, con 120 vestidos diferentes procedentes de 50 municipios - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer Día del Traje Regional de La Rioja, que se ha celebrado este domingo en Logroño, ha concentrado a una multitud de personas frente a la sede del Instituto de Estudios Riojanos (IER), contando con la presencia de 120 vestidos diferentes procedentes de 50 municipios de toda la comunidad.

Desde antes de la hora de la cita prevista, a las 11,30 horas, muchas personas, ataviadas con los trajes regionales pertenecientes a los grupos, a las que se han sumado tanto otras vestidas que se han unido a la concentración de forma espontánea, como otras sin vestir, pero que han querido acompañar a la comitiva.

Además de los grupos, han participado también una representación de los Gigantes y Cabezudos de Logroño -con los gigantes 'Serafín' y 'Nieves'-; las Escuelas de Dulzaína, de Jotas y Rondallas; y, como grupos anfitriones en esta ocasión, el Grupo de Danzas de Logroño, Aires de La Rioja, Contradanza, el Grupo de Danzas de El Cortijo y el Grupo de Danzas de Yagüe.

A mediodía, y bajo el mando de Jesús Rocandio, todos los participantes se han tomado una foto de conjunto para el recuerdo en la esquina de Portales con Muro de Cervantes, tras lo que el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha dirigido unas palabras a los presentes.

En ellas, ha agradecido la presencia de todos "con trajes parecidos y diferentes, cada uno de su padre y de su madre, y representando todos los puntos de la comunidad, como los cuatro colores de nuestra bandera". "Los trajes regionales son para los días grandes, y éste lo es. Disfrutad", ha concluido el consejero.

Por su parte, Óscar Robres, director del IER -entidad promotora de la iniciativa-, ha destacado sobre todo la participación, "desde bebés que vienen vestidos en sus carritos", hasta la participante más longeva, Mauri, de 83 años y procedente de la localidad de Luezas.

Ha sido la primera edición, ha apuntado Robres, quien ha agradecido la participación de todos "pero sobre todo de los pueblos pequeños, que tienen menos ocasión de lucir sus trajes" y ha subrayado la vocación de continuidad del evento, que irá rotando "por Logroño, Rioja Alta y Rioja Baja".

El desfile, muy concurrido en público, ha partido acto seguido por la calle Portales, Bretón de los Herreros, González Gallarza, Portales de nuevo, para finalizar en la Plaza del Mercado, donde ha tenido lugar un festival donde han bailado todos los grupos participantes.