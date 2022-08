Muwi La Rioja Music Fest arranca con fuerza y un público entusiasmado en el centro de Logroño

The Crabs apples tras el concierto en el Revellin dentro de Muwi La Rioja Music Fest

The Crabs apples tras el concierto en el Revellin dentro de Muwi La Rioja Music Fest - MUWI LA RIOJA MUSIC FEST

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

MUWI La Rioja Music Fest arrancó en su sexta edición con mucha energía. Los logroñeses y asistentes cumplieron con nota al llenar por momentos el aforo y dejarse llevar por la propuesta musical programada.

El gran arranque del grupo riojano 'The Monster Lover', que lleva una trayectoria en su último año muy relevante, dio paso al grupo femenino The Crab Apples, que con su auténtico derroche de frescura y desparpajo fueron atrapando a un público entregado que alzaba sus brazos. El último concierto con 'Terbutalina', referentes del garaje punk gallego, sorprendió y gustó. El cierre de Me & DJ puso al público a bailar.

Buena parte de los MUWIers se acercaron al escenario Ibercaja Revellín para disfrutar de estos conciertos y para canjear sus abonos por la pulsera del festival.

Desde la organización se anima al público a hacerse con su abono o entrada. En unas horas tendrá lugar el cierre de la venta anticipada, el avance del ritmo de ventas vaticina un festival en el que la experiencia va a poder ser disfrutada en su plenitud, sin aglomeraciones, como siempre.