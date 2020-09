"No hay no fiestas, no hay nada", el Ayuntamiento de Logroño pide la colaboración de los colectivos y prepara seguridad

El Consistorio modificará en octubre el artículo relativo al 'botellón' para acotar su prohibición

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Logroño, Kilian Cruz-Dunne, ha aseverado hoy, en relación a la suspensión de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2020: "No hay no fiestas, no hay nada". Además, ha pedido la colaboración y responsabilidad de ciudadanos y colectivo y ha anunciado medidas de seguridad.

Cruz-Dunne ha informado de que, a partir del jueves, se pondrá en marcha una campaña informativa, a través de los medios de comunicación, para pedir responsabilidad individual y colectiva. Además, se emitirá un bando en este sentido.

Por otro lado, y con el objetivo de reforzar este mensaje, se hará una "campaña intensa" con educadores de calle para que la juventud no consuma alcohol.

En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento de Logroño, en el pleno del próximo mes de octubre, aprobará la modificación del artículo diecisiete de la Ordenanza de Convivencia "vinculada al botellón".

El portavoz ha señalado que "el botellón ya está prohibido" y, ahora, lo que se busca es "incidir en el aspecto normativo municipal, de tal manera que se pueda acotar cualquier circunstancia que pudiera llevarse a cabo en el entorno del botellón", en relación con la distancia de seguridad, uso de mascarilla o evitar congregaciones.

Por último, "habrá coordinación entre las diferentes policías para los días 18, 19, 20, 21, 22 y 23 con el ánimo de reforzar la presencia" de agentes encaminado a cumplir "la responsabilidad colectiva, partiendo de la base de que no hay fiestas".

También ha informado de que el Ayuntamiento está hablando con todos los colectivos implicados, habitualmente, con las fiestas, como la Federación de Peñas, las casas regionales o las asociaciones de vecinos para que se "sumen la mensaje colectivo de responsabilidad".