El número de profesionales sanitarios, en un pleno en el que se debatirá mantener la asignatura de Filosofía

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja celebrará mañana, 21 de abril, un pleno en el que se le preguntará al Gobierno de La Rioja por el número tanto de médicos como de enfermeras y pediatras en la comunidad, y en el que se debatirá una proposición no de ley para mantener la asignatura de Filosofía así como la condición de tránsfuga de Raquel Romero.

El pleno comenzará con las preguntas al Gobierno de La Rioja, en las que Ciudadanos cuestionará por los proyectos turísticos concretos que se están valorando para financiarse con los fondos destinados a la Enorregión y el Valle de la Lengua.

Este mismo grupo preguntará por las acciones que va a realizar la nueva consejera de Salud, María Somalo, para reducir las listas de espera quirúrgicas y de consultas.

Desde el PP, se cuestionará al Ejecutivo riojano por qué el Gobierno de La Rioja pretende suplantar la red privada ya existente de centros de Primer Ciclo de Educación Infantil.

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, preguntará cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja comenzar las obras para cubrir la pista deportiva del lES Rey Don García de Nájera; así cómo va a aprovechar el Gobierno de La Rioja los 200 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puestos a disposición de las comunidades autónomas para crear plazas públicas de Educación Infantil destinadas a la escolarización de niños y niñas de 0 a 3 años.

Desde el PP, se preguntará cuántos pediatras hacen falta en La Rioja en estos momentos; así como cuántos médicos y enfermeras hay en el centro de salud de Arnedo; y si comparte la consejera de Salud la

aseveración de que se ha ayudado a la desburocratización asistencial tantas veces reclamada por el personal sanitario de Atención Primaria, según el documento "Estrategias alineadas, Estrategia de Atención Primaria, Estrategia del Hospital Universitario San Pedro y acciones transversales de Atención Primaria y Atención Hospitalaria".

El PP también preguntará si está de acuerdo el Gobierno de La Rioja con el enterramiento de cientos de toneladas de escombros en el Soto del Estajao en Alfaro; así como si estudiarán los alumnos riojanos de Bachillerato la historia de nuestro país anterior a 1812.

El Grupo Popular preguntará, también, si Raquel Romero es una tránsfuga, en opinión del portavoz del Gobierno de La Rioja; así cómo valora el Gobierno de La Rioja que los trabajadores riojanos hayan perdido 116 euros de su salario como consecuencia de la altísima tasa de inflación.

Desde Ciudadanos se preguntará si tiene la consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 la intención de dimitir tras haberse convertido en una tránsfuga, de acuerdo con la definición del Pacto Antitransfuguismo que suscribieron, entre otros, Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español.

Desde el PSOE se preguntará por los pilares que sustentan la estrategia del Gobierno de La Rioja en lo referente a economía circular así cómo desarrolla el Gobierno de La Rioja su acción en economía circular.

En el turno de las interpelaciones, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, desarrollará una relativa a la política general del Gobierno en materia de Emergencias.

En el de las mociones consecuencias de interpelación, el Grupo Popular pedirá que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a hacer partícipes a las empresas riojanas en el diseño de las convocatorias de los fondos europeos del Plan de Transformación de La Rioja.

También, a poner a su disposición un servicio de consultoría personalizado por ramas de actividad que les ayude a solicitar y ejecutar los fondos europeos y a potenciar el papel de la Cámara de Comercio y la Federación de Empresas como dinamizadoras de dichos fondos para las empresas de La Rioja.

El Grupo Parlamentario Popular también defenderá una moción consecuencia de interpelación relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a aprobar y remitir a esta Cámara en el plazo de tres meses el Proyecto de Ley de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja.

En cuanto a las proposiciones no de ley, la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, pedirá que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a crear una red de áreas de autocaravanas en colaboración con los ayuntamientos de La Rioja.

El Grupo Popular defenderá una Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a exigir al Gobierno de España que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta.

Desde Ciudadanos se defenderá que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a realizar campañas de sensibilización e información a la ciudadanía sobre la utilidad de los primeros auxilios prestados por cualquier ciudadano para salvar vidas en supuestos de emergencia vital.

El PP desarrollará una proposición Proposición no de Ley relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a modificar el decreto por el que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los centros públicos y centros privados concertados que imparten segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, para permitir que los hijos de los padres que trabajan en un colegio tengan la seguridad de poder matricular a sus hijos en ese mismo centro.

El pleno se cerrará con la defensa, por parte de la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, para que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a que, en el decreto que desarrolle el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja a partir del próximo curso 2022-2023, se incluya una asignatura de Filosofía como optativa en el cuarto curso, con una carga lectiva de dos horas semanales.