Las obras del Mercado de San Blas se acabarán "en plazo" y "de la mejor forma posible", asegura el Gobierno de Logroño

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Mercado de San Blas se acabarán "en plazo" y "de la mejor forma posible". Así lo ha asegurado el concejal de Arquitectura y Patrimonio del Ayuntamiento de Logroño, Íñigo López-Araquistain, en respuesta a una moción planteada en el pleno municipal de marzo, que se está desarrollando este jueves. La moción ha decaído con el 'no' de PP y Vox y el voto a favor del resto de Grupos municipales.

En defensa de la propuesta, planteada por el PSOE, su concejal Esmeralda Campos ha recordado que "en febrero de 2022, el Ayuntamiento consiguió la linea de ayudas de mercados sostenibles, con muy buena punturación" por la que se lograron 4,1 millones de subvención de un total de 6,2 millones.

Ha señalado que el proyecto plantea la modernización del mercado, con su rehabilitación y reacondicionamiento total, para albergar un 'hub' de empresas en su primera planta; implantar sistema de última milla; ampliar cobertura red wifi municipal; y red de cartelería digital, con totems desplegados pero que no están cumpliendo su función.

En noviembre, el PSOE descubrió que se había pedido ampliación de plazo, "culpando a los comerciantes del retraso". El plazo finaliza el 30 de junio, "estoy preocupada y mucho, porque prácticamente las obras están suspendidas desde hace meses".

"Esperamos no tener sorpresas, pero mientras se están causando perjuicios a los comerciantes y con dos plantas sin actividad". "Llevan diez meses para tramitara un modificado, no explican la razón de que no se liciten los puestos vacíos", ha asegurado.

En el turno en contra, el regionalista Rubén Antoñanzas ha pedido alguna explicación sobre el objetivo de la moción, mientras que ha dicho que "me preocupa lo que se va a hacer con las plantas 2 y 3 cuando se está a punto de acabar", aunque ha dicho que "sí creo que las obras van a terminar en el plazo y que los fondos no va a estar en peligro".

El concejal de Patrimonio, Íñigo López-Araquistain, por su parte, ha detallado que "el 7 de febrero de 2022 se firma la concesión de fondos UE, una memoria descriptiva de 10 folios y una pequeña memoria de coste, tras lo que se dio un mes de plazo a los técnicos para redactar el proyecto".

Un proyecto "en el que ya se preveía un modificado, que no se incluyó en el presupuesto correspondiente". Tras ello, ha dicho el edil que "aparecieron restos arqueológicos además de fugas que incluso habían dañado la estructura", lo que llevó finalmente a aprobar el modificado, que ahora está en trámite. "Las obras acabaran en plazo y de la mejor forma", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU Amaia Castro ha pedido al equipo de Gobierno que "trabajen". Desde el Grupo de Vox, su portavoz María Jiménez ha criticado la "nefasta gestión" de este proyecto, "ambiguo e inexacto, con muchas voces en desacuerdo incluso de comerciantes", y que ha llamado a continuar "para no incurrir en un incumplimiento que nos saldría muy caro".

Desde el PP, su portavoz Miguel Sáinz ha lamentado que muchas de las acciones del anterior mandato en el ámbito del comercio "fueron fallidas", mientras que ha apostado en este sentido "por la digitalización, que es lo que hacía falta". "Al comercio lo vamos a recuperar y lo vamos a hacer hablando con los comerciantes", ha concluido.

MÁS MOCIONES.

Se ha rechazado la moción "para reurbanizar la Avenida de Lobete y proyectar una gran avenida con carril bici que enlace la estación de tren y autobuses", presentada por el PR+, dado que, como ha dicho el edil Rubén Antoñanzas, "se ha dado una situación excepcional" en los últimos tiempos, "una oportunidad única para conectar zona universitaria y Los Lirios con la estación intermodal, no la perdamos".

En su turno de portavoces, la edil de Podemos-IU Amaia Castro ha apuntado brevemente que la propuesta "pide el posicionamiento sobre un carril bici doble" en Avenida de Lobete, lo que ha llegado a calificar como "un milagro".

Desde el Grupo de Vox, la edil Patricia González Lacarra ha señalado que la moción es "en este momento inoportuna" y ha pedido "tiempo" para desarrollar la zona, mientras que ha achacado a Antoñanzas "haberse apropiado de medidas socialistas".

El PSOE, por su parte, por boca de su portavoz Pablo Hermoso de Mendoza, ha saludado la propuesta porque "sería necesaria una reformulación" de esta vía donde los coches "van bastante rápido", al tiempo que ha pedido aceras más anchas, carriles bici "adecuados" y "atender" a algunas peticiones vecinales de la zona.

Desde el PP, el edil de Vialidad Ángel Andrés ha argumentado que "se va a hacer el carril bici", pese a lo que ha anunciado su 'no' a la moción "porque ya estaba planteado hace años, está ya contemplado, no ha sido una idea suya". "Los técnicos harán el carril bici, con los mejores criterios para unir de la mejor manera posible los que ya están", ha dicho.

Para finalizar con el apartado de las mociones en el pleno, se han rechazado otras dos propuestas del PSOE, una "para la modernización de los servicios sociales municipales a través del modelo actual de atención social" y la segunda, "para el impulso de las políticas de igualdad en Logroño".

Por último, se ha presentado pregunta sobre las "acciones inmediatas contra la doble fila", a lo que el concejal Francisco Iglesias ha recordado que "ya se está llevando a cabo, desde noviembre, una campaña de disciplina viaria, no solo para la doble fila, sino para el cumplimiento de todas las normas de tráfico, que seguirá vigente 'sine die'", entre las críticas de la edil Amaia Castro de que "lo que se está haciendo no está funcionando"; y otra, respecto al proceso participativo para la ampliación de la A-13 "que permitiría mejor conexión ciclopeatonal con el Polígono Cantabria".