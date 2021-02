Las obras de reconstrucción del puente Mantible comenzarán en verano aunque "preocupa" el estado de la Pila '2'

Habrá que esperar al resultado final de los informes técnicos para ver si el riesgo de colapso de la pila es "inminente"

El concejal de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Calonge, ha anunciado este viernes que las obras de rehabilitación y restauración de puente Mantible comenzarán en verano -con una duración aproximada de entre 6 y 10 meses- a la vez que ha advertido de que, tras el colapso del pasado día 24 de enero, la parte de la conocida como Pila '2' aunque parece que se ha asentado" todavía "corre peligro" porque su base es "muy inestable".

En este sentido, ha matizado, "mediante observaciones realizadas parece que está estable pero debemos esperar a tener los informes concretos para afirmar el estado en el que realmente se encuentra".

"Mi opinión personal es que sí que corre peligro pero, a día de hoy, no podemos saber si ese peligro es inminente o no hasta que no tengamos los resultados de los informes", ha afirmado.

Ante ello, ha vuelto a pedir al Partido Popular que no utilice el puente Mantible como "arma política" y que dé la información "completa" a los ciudadanos para evitar incertidumbres.

Calonge ha querido dar a conocer, junto al concejal, Rubén Antoñanzas, los últimos avances para la licitación del puente Mantible recordando que, entre julio y septiembre de 2020, se elaboró un proyecto de intervención y protocolo para intervenir en los restos del puente.

RECONVERSIÓN DEL PROYECTO

Tras el accidente del pasado 24 de enero, cuando el arco del puente se "precipitó" dejando en pie el estribo, "se hizo necesario una reconversión del proyecto con el compromiso de que el colapso del arco no supusiera un gran retraso en las obras". Un retraso que, como ha explicado Calonge, "será solo de unas pocas semanas".

Actualmente, tal y como ha reconocido, "los restos que más preocupan son los de la pila '2' ya que se han descubierto oquedades en la base de la construcción a 2,5 metros de profundidad en el río. Además, tras el accidente, la pila giró sobre sí misma y este giro se produjo de manera brusca por lo que seguramente hayan surgido más oquedades que, aunque sean de menor tamaño, habrá que analizar".

Por la acción del río se ha erosionado y la base de la pila "es más inestable", ha indicado.

CRONOLOGÍA DE LAS OBRAS

Con respecto a la cronología de las obras, el concejal ha informado de que entre marzo y abril se llevará a cabo -por un contrato menor- el método para abordar la reconstrucción del arco que todo apunta, será por la técnica conocida como 'anastilosis', es decir, creando un puzzle con la piedra original en una posición similar a la de la fábrica de su momento de construcción, nuevos elementos pétreos de naturaleza similar y morteros de unión hidrofugantes para facilitar su conservación.

En este punto, ha indicado Calonge, "gracias a que la asistencia técnica realizó un fotografiado sabemos a día de hoy donde se situaban las piedras de la bóveda que se precipitaron. A partir de ahí se adaptarán las medidas para la pila y el estribo".

Posteriormente, "se licitarán las obras y los plazos irán ajustados", por lo que, como ha garantizado, "a lo largo del verano tendremos obras en Mantible".

El plazo de ejecución de las obra será de 6 a 10 meses y "aunque nos meteremos en el periodo inundable del río, en ese momento ya contaremos con intervenciones hechas en los dos márgenes", ha afirmado Calonge.

Hay que recordar que el proyecto incluye la investigación histórica y arqueológica mediante la obtención de muestras de los morteros profundos y el estudio de los sillares.

PRESUPUESTO

Desde el Ayuntamiento recuerdan también que la intervención, que antes del colapso del arco tenía un importe máximo de licitación de 703.460,80 euros, y ésta "no sufrirá grandes variaciones".

"Hablamos de una inversión considerable para preservar una importante parte de nuestra historia. Confiamos que este proyecto pueda llevarse a cabo para enviar el deterioro o, incluso, la caída del resto del puente Mantible, una estructura que nos ayuda a comprender mejor nuestra historia y ser un polo de atracción turística y cultural para el barrio de El Cortijo", ha añadido Adrián Calonge.

Entre las obras, se estima que sea necesario construir una cimbra para la reconstrucción del arco más sencilla que la planteada inicialmente para las labores de rehabilitación.

Finalmente, se colocarán de testigos para poder saber la evolución de esta intervención a lo largo de los años y poder tener una mayor facilidad en su mantenimiento y conservación.

Por su parte, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha explicado que "gran parte de las intervenciones previstas para el puente Mantible estaban diseñadas en el proyecto que se aprobó en 2020, por lo que se mantiene dentro de las propuestas" mientras que hay otras que se reorientan "para adaptarnos a la situación del colapso del arco".

El concejal se ha referido además a las actuaciones que se realizarán en el estribo y la pila. En la parte del estribo, ha explicado, "se taparan las grietas y se preparará la zona donde se produjo la fisura del arco con el estribo y se procederá a retirar los elementos bioticos (vegetación) que se encuentren para sellar las oquedades". Una operación que, como ha señalado Antoñanzas, "ya estaba previstas en el proyecto que teníamos aprobado".

INTERVENCIÓN DE BUZOS

Por su parte, en la conocida como Pila '2' se realizará el análisis de la oquedad y los estratos del terreno sobre el que se sustenta. En este punto, ha afirmado el concejal, "será necesaria la intervención de buzos, algo que no es novedoso porque ya estaba previsto para la obra y se barajaba esa posibilidad para ver realmente el estado actual después de producirse el colapso".

Además se procederá a culminar con el rellenado y consolidar los estratos.

Además, para consolidar el terreno "es previsible que se mantenga el proyecto original que también estaba presupuestado". Esto supondrá rellenado de hormigón y "coser" el terreno con los tirantes de acero. Operaciones que, como ha indicado, "no afectan y ni siquiera tocan el monumento".

El concejal ha explicado que, con ello, se pretende estabilizar la pila y el estribo.

VALORACIÓN ARQUEOLÓGICA

Con respecto a los restos que han caído "se van a intentar localizar los originales y se realizará una valoración arqueológica para ver qué se puede volver a usar". En este sentido, ha explicado, "lógicamente habrá piedras que estén muy dañadas, otras se habrán perdido... pero el objetivo es encontrar todo el material que se pueda recuperar. Se trasladará a las instalaciones municipales para que se puedan valorar y clasificar y finalmente determinar su ubicación original".

En este punto, ha indicado, "gracias a los documentos que tenemos podemos conocer el posicionamiento original de las piedras y esto facilitará la tarea de la reconstrucción".

Para el concejal, el objetivo es "mantenerlo como lo recibimos, volver a reconstruirlo y evitar que en un futuro sufra más daños". Además, ha adelantado, también trabajaremos para adecuar el entorno y el mirador y poner en valor el puente y mejorar los accesos".

"Nuestro objetivo es reconstruirlo y poner en valor ese puente para que sea una zona visitable y conocer su historia", ha finalizado.