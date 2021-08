Ocón afirma que no optar a la reelección "es lo mejor que puedo hacer por mi partido" para que "el flujo sea correcto"

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha afirmado que la decisión de no optar a la reelección en su cargo, en el Congreso Regional que se celebrará el 30 y 31 de octubre, "es lo mejor que puedo hacer por mi partido" para que "el flujo sea correcto".

En declaraciones a Europa Press, Ocón ha afirmado que en los cuatro años que lleva liderando el PSOE, desde julio de 2017, "siempre he buscado la mayor unidad de mi partido", en un "proyecto respaldado mayoritariamente, porque no imagino a nadie en mi partido que no esté satisfecho con los resultados electorales que tenemos actualmente" y "el poder que tiene el PSOE para trabajar por La Rioja y por sus pueblos, y por mejorar".

El secretario general del PSOE ha recordado que "hace cuatro años observaba un panorama político en la Comunidad Autónoma, y después de las vicisitudes que vivió mi partido en octubre de 2016, era momento de remar todos juntos en la misma dirección del PSOE Federal, con el nuevo secretario general, Pedro Sánchez, y decidí dar el paso, y liderar una Comisión Ejecutiva Regional que tenía como objetivo fundamental, ganar el Gobierno de La Rioja y obtener mayor poder municipal del que teníamos en ese momento".

"El objetivo lo hemos cumplido sobradamente, ya que gobernamos en La Rioja, ganamos todas las elecciones, cinco, de 2019, así como ganamos Logroño, que no sucedía desde 1987, y también en todas las cabeceras de comarca", ha añadido, para destacar que "tenemos más poder municipal que a principios de los años 90".

Por ello, "todos esos retos conseguidos se deben al buen hacer de todo el partido y de la Comisión Ejecutiva Regional". "Ahora - ha reseñado- ha cambiado el ciclo político; el PSOE está en otra situación, y después de hacer una valoración profunda, hablando con mucha gente, y también con la dirección Federal, he tomado la decisión de no presentarme para que todo vaya bien, y el flujo sea correcto".

"La Rioja ahora se enfrenta a muchos retos desde el Gobierno y es otro momento político, y por eso he decidido dar un paso al lado", ha añadido Ocón.

En este punto, sobre su futuro ha apuntado que "soy diputado regional hasta el año 2023, y seguiré en el Parlamento de La Rioja hasta que concluya el mandato en mayo de ese año, y a partir de ahí, nunca se sabe, porque a tan largo me cuesta fiarlo, por lo que el tiempo dirá si soy lo mismo u otra cosa o nada, porque las vidas políticas empiezan y terminan".