Octubre Corto encara su recta final con el homenaje a Luisa Gavasa y el centenario de Rafael Azcona como protagonistas

La actriz Luisa Gavasa será homenajeada en Arnedo - OCTUBRE CORTO

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Octubre Corto afronta sus tres últimas jornadas con una programación que combina la competición cinematográfica, el reconocimiento a figuras esenciales de la interpretación y la memoria de Rafael Azcona, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. El festival, organizado por la asociación cultural Aborigen, despedirá su 28.ª edición el sábado 24 de octubre, una fecha especialmente significativa: el día en que el escritor y guionista riojano habría cumplido cien años.

Hasta entonces, el público podrá disfrutar de las últimas proyecciones de la Sección Oficial, de las actividades dedicadas a Luisa Gavasa y Manolo Solo y de los actos con los que Octubre Corto reivindica el vínculo de Rafael Azcona con Arnedo, ciudad que le concedió el Premio Ciudad de Arnedo en 2006, durante su primera visita.

VIERNES 23: ÚLTIMA JORNADA DE LA SECCIÓN OFICIAL

El viernes será la última jornada de proyecciones competitivas de la Sección Oficial, con el cuarto pase programado a las 20,30 horas en el Teatro Cervantes de Arnedo y en los Cines Siete Infantes de Logroño.

Con estas proyecciones finalizará el recorrido por los cortometrajes seleccionados para competir en el 28.º Certamen Nacional, antes de conocer el palmarés durante la gala de clausura del sábado.

Radio 3 estará un año más, transmitiendo parte de su programación desde Arnedo a las 21,00 horas en el Centro Fundación Caja Rioja con la emisión en directo de 'El resto es ruido', el programa de Radio 3 dirigido por José Manuel Sebastián.

El espacio incluirá la presentación del Premio Radio 3 a la mejor música de Octubre Corto.

SÁBADO 24: RAFAEL AZCONA, LUISA GAVASA Y LA GALA DE CLAUSURA

La jornada comenzará a las 12,00 horas en el Hotel Victoria con la rueda de prensa del jurado de Octubre Corto, integrado por Natalia Sprenger, Teresa Morales, Lucas Parra, Gorka Aguinagalde y Jan Cornet.

A las 13,00 horas tendrá lugar la inauguración del pasaje y mural ¡Viva Rafael Azcona!, realizado por Regue Fernández, de Starter Proyectos. La intervención se suma a las iniciativas impulsadas durante este año para celebrar el centenario del nacimiento del guionista y mantener viva su huella en Arnedo. La fecha coincide, además, con el vigésimo aniversario de su primera visita a la ciudad.

La gran cita del festival llegará a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes con la gala de clausura y entrega de premios, presentada por Luis Larrodera. Durante la ceremonia se dará a conocer el palmarés de las diferentes secciones competitivas y se entregará el Premio Ciudad de Arnedo 2026 a Luisa Gavasa, en reconocimiento a una trayectoria interpretativa que destaca tanto por su amplitud como por su compromiso con el cine y, especialmente, con el cortometraje.

Ganadora del Goya a mejor actriz de reparto por 'La novia', de Paula Ortiz entre otros premios y nominaciones en su carrera, Gavasa ha trabajado con destacados nombres del cine español y ha mantenido una actitud de cercanía y apoyo hacia las nuevas generaciones de cineastas.

El reconocimiento de Octubre Corto pone en valor tanto su recorrido profesional como su generosidad hacia un formato que constituye una de las señas de identidad del festival y la valentía y calidad de una artista fuera de serie, una de las grandes damas del audiovisual español.

La última cita será la fiesta de clausura, a las 00,00 horas en el Hotel Victoria, con la actuación de Tangerine Sistas.

UN FESTIVAL QUE CELEBRA EL CINE Y LA MEMORIA CULTURAL DE LA RIOJA

Con esta programación, Octubre Corto cierra una edición marcada por la diversidad de propuestas cinematográficas, el encuentro entre profesionales y público y el reconocimiento a quienes han contribuido a construir la historia del cine español.

El centenario de Rafael Azcona constituye el hilo conductor de buena parte de las actividades de 2026, en un año en el que también se cumplen veinte años de la visita del guionista a Arnedo. A su vez, el Premio Ciudad de Arnedo a Luisa Gavasa refuerza la apuesta del festival por una interpretación comprometida con el cine y con el futuro del cortometraje.

La exposición fotográfica sobre el centenario de Azcona y Luisa Gavasa. Recorrido fotográfico por sus filmografías, instalada en el restaurante Sopitas y en Factoría Callaghan, podrá visitarse hasta el domingo 25 de octubre, prolongando durante un día más el recuerdo de esta edición.

Octubre Corto despedirá así su 28.ª edición el sábado 24, con el cine como punto de encuentro en el centro de una celebración que conecta memoria, creación y nuevas miradas cinematográficas.