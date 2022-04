La ONCE renueva el cupón diario para aumentar los premios y repartir 500.000 euros cada día

Coincide con la puesta en marcha de una campaña para concienciar a la ciudadanía de su acción al lado de personas ciegas

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONCE lanza una renovación de su Cupón Diario, el producto de mayor tradición de sus loterías responsables, seguras y sociales, que ofrecerá a partir del próximo 2 de mayo un premio mayor de 500.000 euros cada día y aumentará el número de premios con nuevos conceptos de reparto que lo hacen más atractivo y moderno. Se realiza con el concepto 'Por los dos lados puedes ser ganador', por el que los premios tocan "del derecho y del revés".

De hecho, la presentación del nuevo cupón ha sido realizado en la sede de la ONCE en La Rioja, por parte de la delegada territorial de la ONCE, Belén González Herrero, del presidente del Consejo Territorial, Javier Muñoz Ruiz, del vendedor, Paco Henares. Además, ha intervenido una usuaria de la entidad, Ana Isabel Redondo.

González Herrero ha dicho estar "muy contentos de presentar esta reforma, este aire nuevo de la esencia de la ONCE, del cupón diario". "Todos sabéis -ha añadido- que somos agentes y vendedores de productos de juego, pero nuestra esencia y germen sigue siendo el cupón diario, que 83 años después sigue en la calle".

Henares, por su parte, en representación de los 110 vendedores de La Rioja, ha destacado que el premio aumenta a "medio millón de euros", así como que habrá 49 premios más de 35.000 euros. A ello, ha unido que el juego se hace más entretenido al estrenar una mecánica novedosa en el mercado español del juego, dado que los premios tocan "del derecho y del revés": 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), mientras que se genera un doble reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del premiado.

CAMPAÑA INFORMATIVA

Este lanzamiento coincide con la puesta en marcha por parte de la Organización de una campaña informativa bajo el lema 'Si tienes baja visión, ven a la ONCE', para concienciar a la ciudadanía de su acción al lado de personas ciegas, pero también de quienes mantienen algún resto visual y aún no conocen los beneficios de afiliarse, ha resaltado Javier Muñoz.

Ha explicado que "de las 70.000 personas afiliadas a la Organización, apenas el 15 por ciento tiene ceguera total, mientras que el resto presenta diferentes grados de baja visión igual o menos de un 10 por ciento aproximadamente y recibe servicios sociales adecuados a cada realidad, que les ayudan a disfrutar de una vida autónoma".

La ONCE ha detectado que existen muchas personas con ese resto visual y que desconocen los servicios y programas a los que pueden optar acercándose a la Organización, como atención en las diferentes etapas educativas, aprendizaje y uso de herramientas de acceso a las nuevas tecnologías, apoyo a la inserción laboral, mejora de su autonomía personal, optimización de su funcionamiento visual, apoyo psicosocial etc.

Por eso lanza la presente campaña para que quien se encuentre en esa realidad o esté en un proceso de pérdida visual severo piense y se acerque a la ONCE, donde encontrará atención especializada, personalizada y gratuita para mejorar su calidad de vida y fomentar su independencia.

De hecho, una de las personas afiliada hace diez años, Isabel Redondo, ha contado que "toda la vida he tenido baja visión, y me costó dar el paso de venir a la ONCE porque era como aceptar que era algo muy fuerte, pero fue el mejor día de mi vida, porque me siento como en casa, aceptada, atendida y cualquier ayuda en el día a día, lo encuentro aquí".