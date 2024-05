La oposición afea a Andreu la falta de explicaciones y ésta les replica: "No trabajan se tiran a la bartola"

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular y Vox han coincidido hoy en afear a la expresidenta del Gobierno riojano, la socialista Concha Andreu, la falta de explicaciones en la Ciudad del Envase: "Para no decir nada es mejor no comparecer", le ha dicho Héctor Alacid (Vox). Para Andreu lo que ocurre es que el actual Gobierno "no trabaja, se tiran a la bartola".

Andreu ha comparecido, en la mañana de hoy, ante la Comisión de Estudio del Parlamento de La Rioja para el Análisis de la Gestión y Actividad de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje. Lo ha hecho on-line y de forma más rápida que otras comparecencias a causa de la "hiperactividad" del Senado, al que pertenece.

Tras una primera intervención en la que ha defendido su gestión para poner en marcha la Ciudad del Envase y el Embalaje, la diputada de IU Henar Moreno ha echado de menos "análisis autocrítico" en el desarrollo de un proyecto al que ha reconocido el carácter de "ambicioso y positivo" para la comunidad autónoma.

También ha echado de menos la falta de comparecencia tanto de Jose Ignacio Castresana, delegado para el Plan de Transformación; como de Eliseo Sastre, director de la Oficina de la Presidenta, que se han excusado por no ser parte del Gobierno de La Rioja, pero, ha constatado, sí tuvieron "participación" en el proyecto.

"Comparece tarde y mal, debería haber sido la primera", le ha reprochado a continuación el diputado de Vox Héctor Alacid, que también ha visto con malos ojos que lo haga 'on line', marcara la hora y "coartara" la participación alegando prisa.

"Se lo digo de verdad, para hacer las cosas así no hay por qué hacerlo", ha espetado recordando cómo una auditoría ha "confirmado las sospechas" al considerar de nulo derecho la compra de terrenos.

Desde el Partido Socialista, Jose Ángel Lacalzada, exconsejero de Desarrollo Autonómico, ha resaltado cómo se trata de un proyecto que pone a La Rioja "en el mapa nacional". "Ya me gustaría saber qué comunidad cuenta con un proyecto aprobado por cuatro ministerios", ha dicho.

Ha apuntado cómo ayer, en su comparecencia, "quedó más que claro" que los polígonos industriales "eran un erial" y en la anterior legislatura "se consiguen subsanar deficiencias y se ponen a disposición de las empresas a precio competitivo".

Sin embargo, el actual Ejecutivo "ha tirado ese dinero a la basura", al renunciar a la subvención de 20 millones del Estado: "Nos vamos a arrepentir", ha aseverado.

La 'popular' Mar Cotelo ha preguntado a Andreu "por qué ha tardado tanto" en intervenir. "Es la primera vez que le oímos hablar pero el ultimo día de esta comisión", ha resaltado.

Ha insistido en que "el PP jamás ha puesto en duda la capacidad del tejido productivo de esta comunidad" para, después, preguntar a Andreu por qué su Gobierno "desmonta el concepto" de ciudad o parque, ya que

"ni en la constitución de la fundación, ni en los convenios ni en el protocolo con el Estado se habla" de estos conceptos.

También le ha cuestionado si "tiene algo que ver con el cambio de ubicación a Calahorra", ciudad natal de Andreu, dado que se veía claro, ha considerado, que Castresana estaba pensando en El sequero (Logroño). Por último, le ha preguntado por los ceses de personal.

Andreu ha contestado que su "papel como presidenta ha sido" apoyarse "en un equipo con mucha confianza". "Cada paso que se lleva a cabo se estudia y yo, como presidenta, doy el visto bueno y cuando el equipo no funciona se cambia", ha relatado levantando las risas de los diputados.

Ha recordado que "la legislatura fue fruto de la pandemia", que "hubo que convencer a cuatro ministerios y se empezó a trabajar, de manera continua, con una comisión de seguimiento que se reunía cada seis meses". "Nos hubiera gustado ir más rápido pero lo queríamos hacer bien", ha dicho.

Ha señalado cómo Calahorra es "la segunda ciudad más importante de La Rioja en cuanto a número" y le ha indicado a Cotelo: "Espero que no le parezca mal que, después de tantos años de abandono, alguien haya hecho algo por revitalizar" esta localidad.

"Si querían que hubiera comparecido la primera me lo podían haber pedido", ha dicho a los diputados antes de llevarse las manos a la cabeza ante el "error fatal" que ha tenido el actual Ejecutivo riojano, del Partido Popular, de devolver 20 millones de euros.

"A quien se le ocurre, es de locos", ha dicho creyendo que lo hacen "por el hecho de que no emana del PP". "Si tienen que pintarlo de otro color, háganlo, pero no lo tiren", ha clamado.

El diputado de Vox Héctor Alacid le ha reprochado: "Para venir y no decir nada no comparezca, conteste alguna de las preguntas y si no, me reitero, no comparezca".

PROYECTO HIPERDIMENSIONADO O TIRARSE A LA BARTOLA

Cotelo ha dicho a Andreu que se comprometió la compra de 94.000 metros cuadrados de suelo en condiciones en condiciones de "muy difícil cumplimiento" condicionadas a la subvención de veinte millones de euros, y le ha preguntado si quería generar un problema a los riojanos para cumplir los objetivos de SEPES; si estaba velando por los intereses de los ciudadanos de La Rioja o del presidente español Pedro Sánchez.

"No se están rindiendo cuentas de un proyecto hiperdimensionado, con creación de chiringuitos y sin garantías de financiación estatal; no ha habido manera de reconducir el asunto", ha dicho.

Andreu ha cerrado pidiendo que, cualquier aclaración, se la pidan a Lacalzada y dejando claro que el Gobierno socialista hizo "todo lo posible por reindustrializar" la comunidad. "Si no son capaces de cumplir las condiciones para la compra de suelo es porque no trabajan, se tiran a la bartola", les ha dicho.

El 'popular' Diego Bengoa ha querido intervenir en el turno de diputados, mientras Andreu ya comenzaba a recoger sus cosas, asegurando que hasta dos consejeros del actual Gobierno riojano han intentado cambiar las condiciones para la compra de suelo al Gobierno central sin lograrlo y preguntando a Andreu si es porque ella ha dado órdenes, lo que ha hecho reír a la socialista.

"El secretario de estado me ha contado que ni siquiera han pedido renegociar los plazos", ha contestado afirmando: "La clave es que hay que trabajar mucho y ustedes están preocupados por tumbar lo anterior".