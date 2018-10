Oposición apoya conexión Avenida de la Sierra hasta Lardero y el PP recuerda que "no hay disponibilidad de los terrenos"

Publicado 06/09/2018 18:31:57 CET

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista por la cual solicitaba el desarrollo del proyecto íntegro de la conexión de Avenida de la Sierra -desde la calle Sequoias- hasta Lardero. Una moción que ha contado con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP que, aunque está de acuerdo, ha votado en contra porque "no se puede avanzar más en un proyecto hasta no saber si vamos a poder licitarlo o no".

Así lo ha explicado el concejal del PP, Pedro M. Sáez Rojo, quien ha querido recordar a la oposición que "ya está preparado el proyecto provisional y se encuentra muy avanzado el definitivo -que rondará en torno a 2,7 millones de euros- pero si no hay disponibilidad de los terrenos, en estos momentos no se puede hacer nada más".

En la defensa de la moción, el concejal del grupo socialista, José Luis Díez Cámara, ha recordado que "por tercera vez en esta legislatura traemos de nuevo esta moción" porque "es una cuestión esencial de ciudad". Todo ante "un nuevo incumplimiento por parte de la alcaldesa de Logroño" ya que "a falta de tan solo nueve meses para que concluya este mandato municipal, el Gobierno local del PP no ha sido capaz de solucionar muchos problemas de la ciudad ni de cumplir con aquellas promesas realizadas a los logroñeses, algunas de ellas pendientes desde hace ya siete años".

Entre ellos, uno de los asuntos sin resolver es el desarrollo de Avenida de la Sierra para conectarla con Logroño, "un compromiso del PP que aparece en todos los presupuestos desde el año 2012, pero que nunca se inicia".

Díez Cámara ha pedido a la alcaldesa "que no juegue con los vecinos" porque "es una obra prioritaria en el Plan de Infraestructuras". Para este ejercicio, ha continuado, "el presupuesto municipal contempla 600.000 euros para una actuación provisional en Avenida de la Sierra que, con toda seguridad, tampoco se va a realizar".

"CONEXIÓN DIRECTA, MODERNA Y RÁPIDA CON LARDERO"

A día de hoy -ha lamentado el concejal socialista- "no tenemos absolutamente nada" porque el PP "no sabe negociar" y exige, "como ya hicimos en 2016, un proyecto definitivo y completo" para conseguir tener "una conexión directa, moderna y rápida con el municipio de Lardero".

En el turno en contra, Pedro M. Sáez Rojo (PP) ha intervenido para criticar que el PSOE "obvia" un asunto importante a la hora de volver a traer al pleno municipal dicha moción como es "la disponibilidad de los terrenos". En este sentido, ha explicado, el Ayuntamiento "no puede expropiar sino que debe alcanzar acuerdos con la Junta de Compensación".

Por ello, ha explicado Sáez Rojo, mientras se barajan distintas opciones, se continúa conversando con la Junta de Compensación "y hay incluso borradores de convenios a través de los cuales se podría tener las autorizaciones para adelantar la actuación pero mientras no se pueda firmar ese convenio de ocupación, no tiene ningún sentido seguir hablando" y ha recordado que "no vamos a avanzar más en un proyecto hasta no saber si vamos a poder licitarlo o no".

Ante las explicaciones del Partido Popular, la oposición ha querido saber cómo van las negociaciones con la Junta de Compensación y les han criticado que "lo que quieran hacer desde el PP sea paralizar la ciudad". Desde Cambia Logroño, por su parte, han considerado también que el PP "tiene una ciudad totalmente descosida".

BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

El Grupo Municipal Socialista también ha instado a la Junta de Gobierno Local a que aumente los horarios y días de apertura de la biblioteca Rafael Azcona "con el objetivo de no cerrar ningún día, salvo festivos, y hacer coincidir las horas de atención a los usuarios a lo ya establecidos por la biblioteca central de La Rioja".

En este sentido, la concejal del PSOE, Izaskun Fernández, ha defendido que "aunque se han mejorado levemente los horarios de dicha biblioteca, este centro municipal puede considerarse que está infrautilizado, porque, en estos momentos, cierra todos los domingos, los lunes en verano y por vacaciones en los periodos comprendidos entre el 15 de julio al 6 de agosto y del 12 al 15 de agosto".

Además, durante los meses de verano, "solo abre durante las mañanas, es decir, 5 horas menos entre semana que la biblioteca central de La Rioja".

Por todo ello, desde el PSOE consideran que "dicho horario, no da respuesta a las necesidades de los vecinos de la ciudad".

En el turno en contra, la concejal del PP, Pilar Montes, ha lamentado que se traiga al pleno esta moción porque "es imposible cumplirla" ya que tal y como rezaba el acuerdo del 30 de mayo de 2018, "ya se contemplaban los horarios de verano de julio a septiembre y se amplió el horario en el máximo que se permite en el contrato".

Además, la concejal del PP ha recordado a la oposición que "nosotros no podemos tomar decisiones contrarias a la Ley y nos ceñimos a lo que nos recomiendan los técnicos".

En este sentido, ha recordado, para este aumento de horarios "se han tomado en cuenta las necesidades de esta ciudad y el equipo de Gobierno toma las decisiones oportunas avaladas por los técnicos".

En el debate de esta moción también ha tomado la palabra la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, quien ha lamentado "la falta de trabajo y la poca innovación de la oposición a la hora de traer las mociones porque parece que han estado de vacaciones".

Además, la alcaldesa ha querido felicitar a la concejal de su grupo, Pilar Montes, "por el trabajo desarrollado en la biblioteca ya que ha quedado demostrado que esta biblioteca tiene un uso intensivo" y ha sido capaz "de aplicar proyectos e iniciativas en torno a la lectura con los más pequeños o inclusiva".

Finalmente, Gamarra ha recordado a la oposición que en Logroño "hay dos bibliotecas públicas y hay que verlas en su conjunto" a la hora de valorar "cómo están las instalaciones abiertas y eso tiene mucho que ver con los horarios y las programaciones que se llevan a cabo".

Además, este verano, ha recordado, "también se han llevado las bibliotecas a las piscinas, programas innovadores que abren el espectro de la lectura tanto en edades como también en espacios".