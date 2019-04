Ortega Lara pide "dejar de hablar del voto útil y hablar del 'necesario', el de Vox, porque nos estamos jugando España"

Publicado 02/04/2019 21:24:31 CET

Los candidatos al Congreso y al Senado por La Rioja han pedido la confianza en Vox y en el voto "patriótico" de gente "desengañada de la 'derechita cobarde' y de la 'veleta naranja'"

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Vox, José Antonio Ortega Lara, ha asegurado este martes en Logroño que "ha llegado el momento de hablar menos del voto útil y de hablar más del voto 'necesario'" porque "nos estamos jugando España y el futuro de nuestros hijos".

En este sentido, ha indicado, "el voto a Vox es el más necesario de todos" porque es el de los "principios y las convicciones personales". A pesar de que "a muchos se les llene la boca al hablar del voto útil, la única realidad es que muchos lo utilizan en su beneficio para transformarlo en el voto del miedo, de la coacción, de la corrupción, del engaño y la mentira".

Ante todo ello "hay que votar a Vox, un partido que no nace pensando en cálculos electorales cortoplacistas sino en el largo plazo, sobre todo, por la peligrosa encrucijada en la que se encuentra hoy España y donde no vale mirar para otro lado. Hoy hay que mostrar compromiso y Vox lo va a hacer".

Ortega Lara ha realizado estas declaraciones durante el acto que el partido está celebrando esta tarde en Riojaforum y en donde se han presentado las candidaturas de La Rioja al Congreso y al Senado y ha sido clausurado por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El exfuncionario de prisiones ha asegurado que en Vox "nos encontramos con muchas dificultades pero poco a poco las vamos superando" y tenemos dos méritos, "habernos opuesto a la corrupción y centrar el debate social en temas 'tabús' sobre los que la izquierda había impuesto su opinión".

En este sentido, ha continuado, "nosotros también tenemos nuestra opinión pero nos hemos visto sometidos al acoso, al insulto, nos han agredido y hemos padecido de todo pero no nos van a parar porque lo que buscamos es corregir las malas prácticas que se han dado en las instituciones".

Con respecto al voto "necesario", Ortega Lara ha explicado que Vox "es más que necesario para difundir la cultura de la vida desde la educación y, sobre todo, en los casos en los que uno no puede defenderse por sí mismo, es necesario para defender las libertades personales y para que no nos hagan tener un pensamiento único por la fuerza".

Así, ha continuado, "Vox no está solo para reclamar derechos sino para exigir obligaciones y garantizar una convivencia pacífica y democrática. Nuestro partido es muy necesario para la defensa del derecho de propiedad frente a las ocupaciones ilegales o incluso en el caso de impuestos abusivos. Vox es necesario para garantizar la defensa de nuestras fronteras frente al fenómeno de la inmigración ilegal" y ha destacado, "la inmigración tiene que estar regulada en función de la capacidad de aceptación de nuestro país y de voluntad de integración de las personas inmigrantes".

Vox es "indispensable para crear las condiciones que favorezcan nuevas inversiones y disminuyendo las trabas administrativas, para la reforma del modelo de estado territorial y para abordar la financiación". En este sentido, ha indicado, "las vacaciones fiscales vascas causaron muchos problemas y vosotros como riojanos conocéis el distinto tratamiento en el tramo autonómico del IRPF o en los impuestos de donaciones y sucesiones, dos impuestos que deberían desaparecer".

También ha abogado por una política del agua ya que "carecemos de un plan hidrológico nacional en condiciones que esté basado en la solidaridad territorial" y ha explicado que "tenemos una deuda pública que no vamos a poder pagar nosotros. Ésta es parte de la herencia envenenada que le vamos a dejar a nuestros hijos".

En el acto en Riojaforum también ha tomado la palabra Daniel Soriano, presidente de la gestora provincial, quien ha ayudado a dar los primeros pasos en Vox La Rioja y quien ha destacado que "estamos aquí para defender un proyecto para España con valores y principios".

"NO ESTAMOS SOLOS"

Por su parte, la candidata al Senado, Silvia Garrido, ha asegurado "que no estamos solos en esta lucha" y ha decidido dar este paso porque "tengo ganas de defender nuestra bandera, nuestra patria y nuestros ideales".

La candidata ha explicado que "estoy en Vox porque hace años noté una necesidad al no estar a gusto en una sociedad en donde no podía decir lo que quería expresar, donde ningún político se atrevía a decir lo que quería decir y en contré en Vox algo diferente donde pude entrar con esa misma ilusión". Ahora, "y después de mucho esfuerzo, estamos a un paso de conseguir algo muy importante".

"Se me tacha de fascista, homófoba o machista" -ha asegurado- "pero no voy a consentir que a mis hijos le falten becas o ayudas ni voy a consentir que nadie me diga cómo educar moralmente a mis hijos y mucho menos que me lo impongan. Yo defiendo a la mujer pero con un feminismo real porque no tenemos una lucha contra el hombre, sino que hombre y mujer nos completementamos".

"HOY COMENZAMOS UNA BATALLA ELECTORAL"

Por su parte, el candidato al Congreso por La Rioja, Jorge Cutillas, ha indicado que "hoy comenzamos una batalla electoral" y ha recordado sus comienzos en Vox Rioja, en septiembre de 2015, "cuando me encargaron organizar una presentación formal en La Rioja. Hoy encabezo la lista al Congreso y, aunque nos dan caña desde que nacimos y tenemos enemigos políticos e incluso yo he sido objeto de ataques, nosotros no vamos a retroceder".

"Tenemos un compromiso que nace de unas ideas claras, nítidas y necesarias para La Rioja y para nuestra patria" y entre ellas, ha indicado, "queremos recuperar competencias para el Estado porque en La Rioja lo sufrimos con el concierto económico vasco y navarro".

"La Rioja tiene un empobrecimiento, una economía parada y hay que impulsar ese crecimiento. Necesitamos un plan riojano de infraestructuras y transportes y exigir el paso del ave por La Rioja". Además se ha referido a la DOCa Rioja, "porque tenemos una de nuestras mejores denominaciones de origen de vino y tenemos que potenciarlo mucho más".

"Tenemos grandes industrias, queremos que crezca el turismo, tenemos mucho que decir, hacer y crecer y necesitamos políticos eficaces y eso lo ofrece Vox", ha destacado.

Durante su intervención, también ha hablado de memoria histórica "pedimos su derogación" porque "aunque el PP prometió hacerlo, no lo ha hecho. Queremos una inmigración regulada y pedimos el cierre de las mezquitas fundamentalistas".