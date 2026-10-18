Osés lamenta "falta de previsión" de Ministerio en la ejecución de los enlaces ante la pronta liberalización de la AP-68

Archivo - AP-68 a su paso por La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Daniel Osés, ha lamentado hoy la "falta de previsión" del Ministerio de Transportes al no haber finalizado los trabajos en los enlaces ante la próxima liberalización de la Autopista AP-68.

Osés, preguntado por el hecho de que la Autopista Vasco-Aragonesa quedará totalmente libre de peaje en La Rioja a partir del 11 de noviembre, tras finalizar la concesión de AVASA, ha recordado cómo se ha ido pidiendo "al Ministerio un trabajo constante".

Ese día, ha dicho, va a suponer "un hito en las infraestructuras riojanas" y se ha trasladado, desde el primer momento, ha relatado, al Ministerio, la necesidad de que "llegaríamos preparados". "Pero la realidad es que llegan con muchos deberes por hacer", ha lamentado.

"Hay muchos de los enlaces, para la permeabilización necesaria de esa autopista, futura autovía a partir del 11 de noviembre, que están viéndose retrasados y sería importante haber impulsado con mayor previsión y con mayor velocidad" los trabajos, ha visto.

Ha destacado el enlace de San Asensio, en el que "no están hechos, ni siquiera, los trabajos de proyecto, por lo tanto quedan muchos pasos por dar", así como "otro de los enlaces de Rioja Baja".

Por tanto, "una noticia importante, pero que la previsión debería haber sido mejor para optimizarla". No obstante, ha tenido la mano al Gobierno central para "colaborar" y "optimizar esa vía que vertebra toda la Rioja".