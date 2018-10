PAH La Rioja continúa sus manifestaciones para que el Gobierno regional "luche" contra los Fondos Buitre y SOCIMIS

Publicado 20/07/2018 14:28:14 CET

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de La Rioja (PAH) se ha concentrado este viernes en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño para demandar la "responsabilidad" del Gobierno regional y que "luche" ante "la gran cantidad de desahucios que se están realizando" y el problema de los Fondos Buitre y SOCIMIS.

El portavoz de PAH La Rioja, Mikel Martínez, ha criticado "la pasividad de nuestros políticos para negociar con los bancos la cesión de las viviendas para su uso como alquileres sociales que no supongan un desequilibrio económico en la ya maltrecha economía de los hogares españoles".

En referencia al artículo 47 de la Constitución Española, Martínez recuerda el derecho a una vivienda digna y adecuada, algo "falso" en el caso de todas las víctimas de los desahucios, quienes carecen de "una estabilidad habitacional y, en el caso de los niños, sufren un desarraigo y trauma".

"Rescatamos a la banca con el dinero del Pueblo porque no se podía dejar caer al sistema bancario, pero no nos dicen que la banca está haciendo caja con la venta de las casas de las víctimas de desahucios a los Fondos Buitres y SOCIMIS", ha manifestado el portavoz, "unas empresas a las que solo les importa el negocio y que esas casas no tengan bichos, como nos denominan".

PAH La Rioja ha acusado a los Ayuntamientos, concretamente al equipo de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, por "no haber buscado una solución antes de llegar a esta situación" y le pide que "se ponga manos a la obra para tener un parque público de viviendas sociales con urgencia".