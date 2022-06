El Parlamento aprueba la Ley de caza y gestión cinegética de La Rioja

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano ha aprobado la Ley de caza y gestión cinegética de La Rioja, que cuenta con 87 artículos repartidos en 10 títulos. Antes de la votación del texto, que ha sido apoyado por todos los Grupos Parlamentarios a excepción del PP que se ha abstenido, ha tomado la palabra el consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, Álex Dorado, que ha afirmado que se trata de "un texto moderno, transversal y que se adapta a las singularidades de La Rioja, a la importancia que tiene esta actividad para muchos municipios y a las salvaguardas medioambientales que nos exige la sociedad".

Ha señalado que la Ley es "fruto de un proceso participativo que ha involucrado a cazadores, agricultores, asociaciones ecologistas, ayuntamientos, diferentes departamentos del Gobierno, SEPRONA y otros actores del mundo de la caza".

Dorado ha destacado que en el texto "ha primado la garantía a la protección y conservación de las especies cinegéticas -cuya captura mediante la caza está debidamente autorizada- así como de sus hábitats, regulando su aprovechamiento ordenado y sostenible y en armonía con el desarrollo socioeconómico del medio rural".

El principio de sostenibilidad medioambiental "está presente de forma transversal en todo el Proyecto y se vincula al titular de los cotos con el compromiso de mejorar el hábitat y la biodiversidad", ha concluido el consejero, no sin antes, afirmar que "es buena para La Rioja".

El dictamen de la misma lo ha leído el presidente de la Comisión que ha abordado dicho proyecto de Ley, Pablo Baena, que ha recordado que en la tramitación participaron también ocho expertos, así como ha hecho un repaso por la cronología de los trabajos realizados. Ha estado presente en el debate la Federación Riojana de Caza.

BUENA LEY

A continuación, la portavoz del Grupo Parlamentaria de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha destacado el "largo camino" que ha tenido la Ley, y que "ha sido mejorada en sede parlamentaria". Todo ello, ha posibilitado que haya surgido una "buena ley" que, entre otras cuestiones, "mejorará la seguridad jurídica".

Ha apuntado que "el gran éxito de la Ley es haber sabido no contentar a nadie". No obstante, ha reseñado que la norma en el futuro "tendrá vicisitudes y cambios propios por la evolución del medio rural y del medio ambiente" que surge "con vocación de perdurabilidad pero seguro que en el futuro requerirá modificaciones".

RECOGE NECESIDADES DEL SECTOR

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, en su intervención ha recordado que la Ley anterior de caza, del año 1998, "había quedado obsoleta", y por ello la nueva norma recoge "necesidades del sector" siendo "consensuada" y "actualizada", así como ha dicho que espera que "sirva a la sociedad al menos otros 24 años como la anterior".

Para Baena "no fue fácil" el inicio de la tramitación porque se vivieron situaciones "rocambolescas", si bien al final se ha logrado un texto "adecuado, de carácter técnico y no ideológico, con importantes mejoras con las enmiendas de los grupos", siendo una norma que "no es perfecta pero es una buena Ley".

"CARENCIAS Y DEFECTOS"

Por el Partido Popular ha intervenido su diputada Noemí Manzanos que ha recordado que nació en 2019 cuando su grupo pidió una nueva Ley de caza "trabajada y consensuada por todos, pero el Gobierno riojano quería hacer lo contrario", llegando a presentar un primer texto "muy malo", hasta el punto de que hasta la que hoy se ha debatido se han presentado "cuatro versiones".

Ha indicado que para su formación "se nos hace difícil apoyar" la Ley, ya que de las 199 enmiendas que presentaron "solo se aceptaron 37" con lo que el texto tiene "todavía defectos y carencias", que hacer que la norma "no vaya a traer mejoras".

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentaria Socialista, Ana Belén López, ha recordado que esta Ley era una "prioridad" para el Gobierno riojano que estimaba que la anterior, de 1998, estaba "obsoleta". En este punto, ha criticado que desde ese año los Gobiernos del PP "dejaron la Ley criando telarañas en un cajón, hasta que el PSOE llegó al Ejecutivo riojano que es cuando solicitan una nueva Ley, algo en lo que ya estaba trabajando el Gobierno".

La parlamentaria socialista ha afirmado que es una "excelente" Ley que mejora y establece garantías al sector, que introduce un nuevo concepto relacionado con el principio de sostenibilidad medioambiental, respeto a la biodiversidad y su necesaria conservación. Es una Ley que se adapta a las singularidades de nuestra región", ha concluido.

PRINCIPALES NOVEDADES

Entre las novedades del texto se encuentran la simplificación administrativa; mayor facilidad para crear los cotos de caza; diferenciación de tipos de caza impulsando la caza como herramienta de gestión.

Además, contiene la posibilidad de establecer medidas de control de daños a la agricultura o a los ecosistemas por parte de estas especies, así como la declaración de emergencia cinegética en determinadas comarcas, por la que la Administración puede imponer a los titulares de un coto medidas de obligado cumplimiento para su control.

La creación de un marco legal para actuar por daños fuera de los terrenos cinegéticos con cuadrillas colaboradoras en zonas de caza controlada, la recuperación de la figura de guía de caza (lo que vendría a ser un cazador profesional), y el código ético del cazador que regula el comportamiento responsable de las personas que ejercen la caza, son otras novedades, así como establece la prohibición de ejercer maltrato injustificado, para lo que se establecen multas y sanciones.