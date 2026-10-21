El parque infantil de la plaza Monasterio de Yuso de Calahorra cerrado temporalmente por vandalismo

Tobogán roto en la plaza Monasterio de Yuso de Calahorra - AYUNTAIMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra se ha visto obligado a cerrar temporalmente el parque infantil de la plaza Monasterio de Yuso, conocido como 'El Yeti', debido a los actos vandálicos registrados en sus juegos durante estos días. Concretamente, los dos toboganes han aparecido rotos en varios puntos.

Por ello, se ha procedido a precintar este juego y a colocar vallas para impedir el acceso a estos toboganes hasta que se lleven a cabo las reparaciones necesarias. Ya se ha solicitado presupuesto para arreglarlo y reabrir el parque infantil a la mayor brevedad posible.

El coste de los daños asciende a 5.400 euros. Una cantidad que pone de manifiesto el perjuicio económico que ocasionan este tipo de acciones, ya que suponen un gasto extraordinario para las arcas municipales.

Este tipo de comportamientos incívicos perjudica al conjunto de la ciudadanía, especialmente a los niños que disfrutan de estos espacios de ocio y juego, y obliga a dedicar recursos públicos a reparar instalaciones que deberían mantenerse en buen estado para el uso y disfrute de todos.

También la tirolina del parque Miguel Ángel Blanco se encuentra fuera de servicio debido a los daños ocasionados por un uso inadecuado de la misma. Hace meses apareció destrozada la sierga de la tirolina, que ya fue reparada, y ahora han roto otros de sus elementos, que obligan a dejar nuevamente la instalación fuera de uso. Por motivos de seguridad, la zona de la tirolina ha sido precintada para impedir el acceso mientras permanezca en estas condiciones.

El Ayuntamiento de Calahorra lamenta estos actos, que provocan el deterioro de las instalaciones municipales, y hace un llamamiento a la responsabilidad y al civismo, recordado la importancia de respetar y cuidar los espacios públicos para preservar las instalaciones públicas y garantizar que puedan ser utilizadas y disfrutadas por todos.