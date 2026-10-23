Pasea La Rioja trae este sábado a Logroño la 'Ebroterapia' dentro de sus opciones para el fin de semana

El Parque del Ebro acogerá un taller de acuarelas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pasea La Rioja organiza este sábado, 24 de octubre, por primera vez en Logroño un paseo interpretativo y un taller de acuarelas en el Parque del Ebro, 'Ebroterapia', dentro de su oferta para el fin de semana.

En nota de prensa, la Dirección General de Medio Natural y Paisaje ha informado de que continúa este fin de semana con la programación de 'Pasea La Rioja', que incluye dos propuestas para conocer el patrimonio natural, cultural y paisajístico más destacado del territorio riojano.

Las actividades previstas para el sábado y el domingo "permitirán conocer algunos de los valores naturales y culturales más destacados del territorio riojano".

Se incluye un paseo interpretativo y un taller de acuarela en el Parque del Ebro, en Logroño, y una ruta de trasterminancia desde el refugio de Bonicaparra hasta San Asensio de los Cantos.

El sábado, 24 de octubre, 'Pasea La Rioja' llegará por primera vez a Logroño con 'Ebroterapia: acuarelas en el Soto del Ebro', una actividad dirigida a personas interesadas en las artes plásticas que combina un paseo interpretativo por el Parque del Ebro con un taller de acuarela.

Durante el recorrido, los participantes aprenderán a observar las formas, los colores y las texturas del entorno para trasladar sus impresiones al papel mediante apuntes y bosquejos artísticos, tomando la naturaleza como fuente de inspiración.

Por su parte, el domingo, 25 de octubre, la actividad 'Vuelta a la Trasterminancia: de Bonicaparra a San Asensio de los Cantos' permitirá acompañar al rebaño de la ganadería EDA en su regreso desde los pastos de Valvanera hasta Santo Domingo de la Calzada.

El recorrido, que partirá del refugio de Bonicaparra y finalizará en San Asensio de los Cantos, ofrecerá la oportunidad de conocer de cerca la trasterminancia y compartir historias y saberes vinculados a la ganadería y al paisaje de nuestros montes. La propuesta se enmarca en la celebración de la declaración de la trashumancia como Bien de Interés Cultural (BIC).

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org.