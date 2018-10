El PCE vuelve "más fuerte, pegado a la solución de los problemas cotidianos" y "expectantes" ante el Gobierno de Sánchez

Publicado 20/06/2018 19:02:17 CET

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha asegurado que su partido vuelve "más fuerte" y, sobre todo, "pegado a la solución de los problemas cotidianos", tras unos años volcados en la construcción de Izquierda Unida y "expectantes" ante el nuevo Gobierno "al que le damos toda nuestra colaboración" para que lleven adelante "los acuerdos forjados en el Congreso".

Enrique Santiago ha hecho estas declaraciones en Logroño hasta donde ha acudido para participar en un encuentro con ciudadanos en el salón de actos de la Escuela de Artes (ESDIR) para presentar la campaña 'Vuelve el PCE' que da inicio en La Rioja con el fin de explicar los acuerdos establecidos en el último Congreso de la formación del pasado mes de diciembre.

Tras unos años volcados en la construcción de IU, el PCE ha llegado a la conclusión de que es necesario "tener una presencia más cotidiana en la sociedad, organizándonos y estimulando el conflicto social como una forma para que las personas que padecen negación de sus derechos se conviertan en sujetos activos de la reivindicación".

EL PCE, como organizador del conflicto, debe hacer ver a los ciudadanos que "no se puede tener una actitud pasiva y esperar a que las instituciones arreglen los problemas sino que ellos también tienen que colaborar de forma activa en la resolución de sus problemas y en la reivindicación de las soluciones y en eso estaremos trabajando".

Con todo ello, el PCE "vuelve más fuerte" para poner en marcha "alternativas político-electorales reales" porque "podemos hacer un gran papel en ello ya que tenemos una autoridad política y moral gracias a todos nuestros años de experiencia".

"Nuestro mensaje es muy claro -ha defendido Enrique Santiago- queremos plantear que los problemas sociales no se van a corregir totalmente hasta que no haya un modelo social diferente donde lo que impere no sean los deseos del capital sino las necesidades de las personas".

En este sentido, ha explicado, "todos los conflictos que hay hoy en día responden a distintos intereses de pertenencia a una clase social u otra y las clases más privilegiadas o aquellas que tienen el control de los medios económicos son egoístas y no están dispuestos a renunciar a ello para ayudar a otras personas".

"Hoy mismo -ha continuado- se ha visto que, en el año 2017, España ha vuelto a ser el país de la UE donde más ha aumentado el número de ricos con casi un 20 por ciento". Ante ello, la conclusión a la que se llega es que "las desigualdades en el país son tremendas".

Además, Enrique Santiago ha hecho referencia a la situación política actual tras la llegada a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha indicado que desde el PCE "ven con mucha felicidad la salida del PP con un convencimiento de que se ha producido dicho cambio gracias al combate contra la corrupción y la movilización social".

"Nosotros defendemos la construcción de alternativas que, paso a paso, mejoren a la sociedad y estamos convencidos de que hemos sido y somos un factor clave para ello porque hemos hecho mucha movilización social y denuncia a la corrupción".

Aún así, ha explicado, "aunque tenemos un cierto reproche al PSOE porque hace dos años también se podría haber realizado esta moción de censura para evitar que el país sufriera las consecuencias del gobierno del PP, de corrupción, apropiación de presupuesto público y recortes de presupuestos y libertades, ahora lo importante es que gracias a ese combate frontal contra la corrupción, el PP ha sido desalojado".

Con todo ello, ha concluido, "ahora estamos a la expectativa y le mostramos toda nuestra colaboración para que lleve adelante los acuerdos que ya se han forjado en el Congreso porque hay un número importante de normas construidas con acuerdos entre Unidos Podemos y PSOE que no se pudieron aprobar por PP y Cs y hoy reclamamos al PSOE que aprueben todo aquello que, durante estos dos últimos años, han defendido en la oposición".