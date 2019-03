Pediatra señala el ejercicio, las vacunas y el afecto como pilares para un modelo de vida saludable

Publicado 29/03/2019 13:49:32 CET

Hay "maltratos que no se ven con hematomas" como agresiones verbales o visuales

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesor emérito del Departamento de Pediatría de la Universidad de Madrid Juan Casado ha señalado hoy "el ejercicio, las vacunas y el afecto" como las claves de un modelo de vida saludable en los niños.

Casado ha impartido la conferencia inaugural 'La importancia de la Pediatría en la salud infantil' dentro del XXIV Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) que se celebra en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum, desde ayer.

El profesor ha hablado de cómo el maltrato infantil fue descubierto por un pediatra como una nueva enfermedad, hablando del Síndrome del Niño Apaleado y del Síndrome del Niño Zarandeado.

"La primera causa de traumatismo craneal en los niños es el maltrato", ha alertado a los asistentes, entre los que se encontraban pediatras y estudiantes.

A continuación, Casado ha hablado de que maltrato "no es sólo pegar" y hay maltratos "que no se ven con moratones".

Ha citado las agresiones verbales; la agresión visual de los padres "autoritarios que clavan a sus hijos en el sitio con la mirada"; intentar que el niño sea perfecto; la ausencia de límites; o la soledad.

"La evidencia científica dice que los pediatras y enfermeras tenemos un papel muy importante en la salud infantil", ha dicho al tiempo que ha insistido en que "el objetivo final son niños felices y sanos que lleguen a adultos equilibrados e independientes".

En declaraciones posteriores a Europa Press ha visto necesario "potenciar el ejercicio físico; y si es ejercicio físico colectivo mucho mejor". En este sentido, ha invitado a pensar que el ejercicio, para un niño, "es una necesidad" y jugar también.

"Algunos padres piensan que los niños juegan para entretenerse, pero el ejercicio físico y el deporte son una necesidad; y el juego, porque juego y ejercicio físico son lo mismo", ha dicho.

Con respecto a las vacunas ha alertado de que el movimiento anti-vacunas, "que no tiene una base científica está haciendo que vuelva el Sarampión y haya una epidemia en el sur de Italia y Estados Unidos". "Las vacunas ha hecho desaparecer enfermedades tan terribles como la viruela, casi la polio, la difteria y otras tantas", ha añadido.

Ha invitado a no confundir "lo natural o dar lactancia materna" con dejar de poner vacunas. "Son cosas compatibles, dar lactancia materna es bueno, pero la meningitis no se cura con lactancia materna; lo natural no es incompatible con la ciencia", ha dicho.

En cuanto al afecto, ha advertido de que "es imprescindible, los niños que no tienen afecto no crecen bien, no son felices y en el futuro no lo serán y, además, imitarán un modo de vida inadecuado".

También ha creído que "los niños tienen que tener libertad pero quien le tiene que establecer los límites, con sentido común, de esto no se puede hacer, tienen que ser los padres, no la policía, ni la guardia civil ni el maestro".

La consejera de Salud, María Martín, ha sido la encargada de abrir el congreso, destacando como "fundamental ver al niño, y al adolescente, en el centro del sistema". "Trabajar en la salud infantil es trabajar en el futuro", ha dicho.