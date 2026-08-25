La pensión media del sistema de la Seguridad Social se sitúa en 1.362,7 euros en agosto en La Rioja

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LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha abonado 76.469 pensiones a 69.260 personas en la nómina de agosto en La Rioja, que asciende a 104,2 millones de euros este mes. Este agosto, se han registrado 52.995 pensiones de jubilación y 16.044 pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, 5.275 pensiones de incapacidad permanente, 1.982 de orfandad y 173 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.362,7 euros este mes en La Rioja, un 4,67% más que en el mismo mes del año anterior en esta comunidad autónoma. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se sitúa en 1.523,34 euros mensuales, un 4,6% más que en agosto de 2025. En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 964,6 euros al mes, 1.290,9 euros la de incapacidad permanente y 529,69 euros la de orfandad.

NÓMINA Y PENSIONES POR CLASE

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social (104,2 millones de euros), tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación. En concreto, estas pensiones suponen 80,72 millones de euros en La Rioja.

A pensiones de viudedad se han destinado 15,47 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 6,8 millones; la de orfandad, a 1,03 millones de euros y la de prestaciones en favor de familiares, a 140.676 euros.

REDUCCIÓN BRECHA DE GÉNERO

En agosto, 12.685 pensiones en la comunidad autónoma cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género. El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 73 euros. Del total de pensiones complementadas, 3.401 corresponden a pensionistas con un hijo; 6.715 son beneficiarios con dos hijos; 1.816 lo perciben con tres hijos y, por con cuatro o más hijos, 753.

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

La información completa de las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto. Asimismo, la aplicación eSTADISS, ubicada en http://run.gob.es/estadiss, permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.

Para más información estadística de las pensiones de Clases Pasivas: https://www.portalclasespasivas.gob.es/