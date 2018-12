Los pensionistas riojanos salen a la calle para exigir que "gobierne quien gobierne, las pensiones se defiendan"

Actualizado 15/12/2018 20:29:07 CET

Los pensionistas riojanos han vuelto a salir este sábado a la calle para exigir que "gobierne quien gobierne, las pensiones se defiendan". La convocatoria ha sido promovida por la Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema de las Pensiones Públicas. Una cita, a nivel nacional que, en Logroño, ha comenzado pasadas las 19,00 horas desde la Glorieta del Doctor Zubía.

Una nueva movilización porque, como ha explicado el portavoz regional de la Plataforma Logroñesa de la Defensa de las Pensiones Públicas, Pedro Gómez, "son múltiples los motivos que tenemos para salir a la calle". Entre ellos, ha indicado, "hay un claro interés político en desmantelar el servicio público de pensiones y no lo podemos consentir".

"Estamos viendo cómo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y la Comisión Europea están presionando al Ejecutivo para volver al 0,25 por ciento y a los planes privados de pensiones. Hay una fuerte presión que, de alguna forma, es el inicio de la privatización de las pensiones".

Por todo ello es "más que necesario" salir a la calle porque "nuestras movilizaciones están relacionadas con las pensiones pero, sobre todo, con las de las generaciones venideras ya que nos preocupa el sistema público de pensiones a medio y largo plazo".

Una situación que parece "que no mejora" con la llegada del nuevo Gobierno. En estos momentos, ha continuado, "estamos a la expectativa" pero "somos mayores y sabemos que el PSOE una vez que está en el Gobierno hace una cosa distinta a lo que hace en la oposición".

"Está perdiendo una oportunidad para legislar por el pueblo", ha indicado Gómez, porque "con las pensiones no ha dado todavía ningún paso. Si se revalorizarán las pensiones con el IPC está por ver" pero "promesas hay muchas aunque hechos no, también dijeron que iban a eliminar el copago y no lo han hecho".

Así, ha finalizado, "vamos a continuar con las movilizaciones. En concreto ya tenemos dos convocadas para el día 24 y el 31 de este mes y continuaremos en enero porque es algo que no podemos dejar".

"Nos jugamos mucho, estamos en periodo preelectoral y es una oportunidad que no debemos dejar de pasar".

Para la Plataforma Estatal, la situación general "va mucho más allá de las pensiones, pues es claramente visible la degradación y perdida de derechos y libertades en todos los aspectos que la sociedad está sufriendo en España. Es significativo que ésta pérdida de derechos y libertades esté pasando cuando se disponen de más medios económicos y de consumo que nunca, pero también cuando la riqueza tiende a concentrarse en manos de unos pocos".

"Queremos salir a la calle contra los ataques a las personas, los recortes en sanidad, educación y dependencia, contra la violencia de género, contra la corrupción que impregna las instituciones, contra la politización de la justicia y la judicialización de la política, contra las sentencias machistas y tendenciosas y, en definitiva, contra este sistema económico que nos esclaviza, el pago de la deuda injusta y las políticas nefastas".