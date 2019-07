Pérez Sáenz afirma que buscarán medidas para mantener la prohibición de camiones por la N-232 "por su éxito y seguridad"

Publicado 11/07/2019 13:11:29 CET

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Pérez, ha afirmado este jueves que la sentencia del TS que anula la prohibición de circular a los camiones por las carreteras convencionales de La Rioja no es firme porque "todavía no se ha publicado en el BOE" y ha asegurado que, por parte de la Abogacía del Estado, se va a pedir una aclaración de la misma y, por tanto, "se mantiene la prohibición como hasta ahora".

Pérez Sáenz ha querido comparecer ante los medios de comunicación tras la celebración de una Comisión de Asistencia en relación a la reciente sentencia del TS sobre el desvío de camiones a la AP-68.

Tras pedir esa aclaración, también se plantean iniciar un proceso de determinación de incidencias en cuanto a la ejecución de la misma, "dada su complejidad".

A partir de ahí, ha indicado, "para la ejecución voluntaria de la sentencia contaríamos con dos meses siempre y cuando se haya publicado en el BOE", en ese tiempo, ha anunciado "intentaremos por todos los medios cumplir con la legalidad pero intentaremos ganar tiempo para que, si el TS sigue manteniendo su sentencia, buscar una fórmula para modificar la legalidad y volver a ampararnos en otra por la que pudiéramos mantener la prohibición de que en la N-232 vuelvan a transitar los camiones".

El delegado del Gobierno en La Rioja ha asegurado que la moratoria de dos meses es "automática" para el cumplimiento de la sentencia y, por lo tanto, "debe quedar claro que los camiones de más de cuatro ejes, de momento, no vuelven a las carreteras convencionales". Es decir, "está vigente la prohibición de circulación de los camiones de más de cuatro ejes por la N-232".

Pérez Sáenz ha indicado que "desde todo el respeto al TS y a la división de poderes, y siempre cumpliendo la ley, vamos a buscar un proceso para intentar mantener esa vigencia".

El delegado del Gobierno en La Rioja ha explicado que en la sentencia del TS caben dos interpretaciones. Por un lado, existe un Real Decreto en el que figura expresamente un convenio en el que se encuentran las bonificaciones para recorrer la autopista A-68 por parte de los camiones de más de cuatro ejes y, por otro lado, la interpretación en la que anula la prohibición de que estos camiones puedan circular por la N-232.

En la interpretación de esta sentencia del TS ocurre que además de existir un Real Decreto por parte del Gobierno de España existen varias resoluciones por parte del Ministerio de Interior de la Dirección General de Tráfico. "Aquí surgen los problemas, no solo en la interpretación de la sentencia sino en saber si la sentencia se vincula no solo al convenio y al Real Decreto sino también si afecta a las resoluciones de la DGT". "Si son independientes o no, ahí está la clave" porque "hay elementos para sustentar una teoría u otra".

El delegado del Gobierno en La Rioja ha informado de que ha tenido conversaciones "transparentes" con muchos sectores y aunque entiende que "hay intereses privados que tienen su legítimo cauce de defensa, nosotros buscaremos que la prohibición de la N-232 de los camiones siga estando como está por dos cosas: su enorme éxito y la seguridad que ha demostrado esta medida".

En este punto, ha defendido, "no hay que ponerse dramático pero la seguridad es fundamental" y lamenta que no se haya hecho un esfuerzo "por entender que la siniestralidad y la seguridad son principios fundamentales en todo el proceso".

Así -ha defendido- "aquel que haya dicho que se ha pasado la siniestralidad a la autopista no es cierto" y "no quiero ser más contundente" porque "es un juego peligroso".

Con todo ello, ha explicado, "todo se mantiene como está" porque hay una sentencia "que no está publicada". "El que se entienda que son independientes o no es la clave", ha vuelto a insistir.