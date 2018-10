Pérez Sáenz dice que no se dedicará a hacer oposición al Gobierno riojano, y espera que éstos no lo hagan con el Central

Publicado 15/06/2018 13:53:39 CET

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Ejecutivo riojano, José Ignacio Pérez Sáenz, ante su nombramiento, previsto hoy en el Consejo de Ministros, como delegado del Gobierno en La Rioja, ha señalado que "no me voy a dedicar a hacer oposición al Gobierno del PP de La Rioja, y espero que el Gobierno de La Rioja no haga de oposición al Gobierno de España".

Pérez Sáenz, que lideró La Rioja entre 1990 y 1995, todavía desconoce cuando tomará posesión de su cargo, ha realizado estas manifestaciones a Europa Press, donde también ha dicho estar ilusionado ante este nuevo reto, que acepta "como si fuera el primer cargo de responsabilidad que hubiera adoptado hace años".

Ha señalado que su primer paso será conforman un equipo, así como conocer a las personas que trabajan en la Delegación del Gobierno, a los que "transmitiré mi confianza" con idea de hacer "pocos cambios", afectando a los cargos de libre disposición. Al resto de cargos que no sean sustituidos "les pediremos colaboración con el Gobierno de España".

Sobre la exigencia y reivindicación al Ejecutivo central, que se le han reclamado desde el Gobierno riojano, Pérez Sáenz ha señalado que "no hay ningún problema, porque en mi vida política siempre he sido exigente con el Gobierno de España, hasta el punto de interponer, cuando fui presidente de La Rioja, un recurso de inconstitucionalidad - como motivo de las 'vacaciones fiscales'- al Gobierno de Felipe González". Frente a ello, ha indicado que "hay otros que hace fuegos artificiales dependiendo del color del Gobierno".

Finalmente, ha señalado que había mantenido conversaciones con el anterior delegado del Gobierno, Alberto Bretón, y con el secretario general, Javier Iribas, siendo éstas muy "correctas".