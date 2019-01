Arraiz asegura que los presupuestos del Estado "son responsables" y "es el más social de los últimos tiempos"

Publicado 18/01/2019 13:33:09 CET

LOGROÑO, 18 Ene.

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha afirmado está mañana que los presupuestos del Estado para 2019 "son responsables" y son las cuentas "más sociales de los últimos tiempos".

No obstante, ha señalado que si la inversión no es tan alta "como nos gustaría, esto es porque hemos tenido un Gobierno del PP en España que no ha desarrollado proyectos, ni esa labor administrativa previa que permita recoger cantidades que respondieran a ejecuciones reales".

En comparecencia de prensa, Arraiz ha señalado que el PP "está muy acostumbrado a vender humo mediante partidas que se repiten año tras año y que jamás llegan a ejecutarse". Entre ellas, en lo concerniente al Ayuntamiento de Logroño ha citado, entre otras, el solar de Carrocerías Ugarte, la segunda fase del soterramiento o el vial de acceso al PEFE.

La portavoz socialista ha destacado que son "los más sociales" de los últimos tiempos, ya que La Rioja, ha puesto como ejemplos, "recibirá del Estado 60 millones de euros más para reforzar las políticas de salud y educación, así como que los pensionistas verán incrementadas sus pensiones, además de eliminar el copago farmacéutico o aumentar las becas".

En el caso de las inversiones directas "si que parece que se ve minusvalorado Logroño y La Rioja, si bien cae un 40 por ciento, no es menos cierto que ninguna de las inversiones previstas para Logroño dejan de aparecer, lo que pasa que las cantidades que aparecen se ajustan a la realidad de los hechos".

En este punto, Arraiz se ha preguntado por el hecho de "de qué nos ha servido otros año que se pusieran inversiones millonarias con la Ronda Sur y que luego no se liciten, como paso en 2017 que se consignaron 22 millones de euros y también en 2018". "La cifra quedaba bonita pero no se llegó a ejecutar ninguna partida".

"CINISMO" DE GAMARRA

Por otro lado, ha criticado "el cinismo de la alcaldesa, Cuca Gamarra, al

reclamar ahora al Gobierno de España más fondos para la fase II del

soterramiento, cuando en 2018 se negó a que la Sociedad del Ferrocarril hiciera

uso del millón de euros presupuestado para poder encargar el proyecto de

conexión de la calle Fuenmayor con Gonzalo de Berceo".

En cuanto a las inversiones para Logroño, ha destacado la Ronda Sur, licitada

por el PSOE a finales de diciembre de 2018 y para la que se prevén 2 millones

de euros para que comiencen por fin las obras este año, o la incorporación de

nuevo en los Presupuestos Generales del Estado del Corredor de la Alta

Velocidad Cantábrico-Mediterráneo, proyecto que el anterior Gobierno del PP

eliminó. "Respecto a la Alta Velocidad, no debemos olvidar que se prevén

318.000 euros para continuar con los estudios informativos e impacto ambiental

del tramo entre Logroño- Castejón, que el Partido Popular dejó caducar, así

como con los trabajos del estudio informativo para el tramo de Logroño-

Miranda", ha añadido.

También ha señalado que se demuestra el compromiso del Gobierno de España

de Pedro Sánchez con el soterramiento al incluir 18 millones de euros en los

PGE para el pago de la deuda de la Sociedad del Ferrocarril.

Otras actuaciones que ha destacado son los 100.000 euros para concluir con los

trabajos del refuerzo del firme de la LO-20; 800.000 euros para la reforma del

IES Sagasta, cantidad igual que la acordada para 2018; 45.000 euros se

destinan para el concurso de ideas que marca el convenio del teatro Bretón de

los Herreros y que supone un paso previo a la elaboración del proyecto; o,

entre otras inversiones, los 1,02 millones de euros que recibirá el Ayuntamiento

de Logroño a través del 1,5 por ciento Cultural para las obras de reforma del Puente de Piedra y el Camino de la Grajera.