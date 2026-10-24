Piden 3 años de cárcel para un hombre por cobrar el alquiler de un chalet vacacional sin ser el propietario

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal solicita tres años de cárcel para una persona acusada de un delito de estafa cualificada al cobrar la señal del alquiler de un chalet vacacional en Cádiz sin ser el propietario.

Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 30 de junio de 2022 cuando la víctima inició los trámites para formalizar un alquiler vacacional para una vivienda situada en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Para ello mantuvo diversas conversaciones con una persona, pensando que era la arrendadora, y efectuó un pago (a modo de señal) de 480 euros en concepto de reserva mediante Bizum.

Posteriormente, la víctima se percató de que el arrendamiento era ficticio ya que la línea telefónica receptora y la cuenta bancaria vinculada estaban a nombre del acusado.

Por su parte, la supuesta arrendadora, en atestado de 22 de julio de 2022, ya había denunciado una estafa similar relativa al alquiler de su chalet por parte del acusado.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito de estafa cualificada por lo que procede imponer al acusado la pena de tres años de prisión y por responsabilidad civil deberá indemnizar a la víctima en 480 euros. Por su parte, y en concepto de multa pide para el procesado 2.700 euros.