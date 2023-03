Pineda (IU) pide cumplir la Ley de Memoria Democrática y lamenta: "Las leyes son más fáciles de aprobar que de ejecutar"

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de IU, Manuel Pineda, ha destacado este martes en Logroño que las leyes "son más fáciles de aprobar que de ejecutar" porque muchas veces "se aprueban, quedan bonitas, se publican en el Boletín Oficial y se entierran" y ante ello asegura que si el Gobierno de La Rioja no cumple con la Ley de Memoria Democrática "lo llevaremos a la Unión Europea".

Manuel Pineda ha participado en una rueda de prensa junto a la candidata de IU a la Presidencia de La Rioja, Henar Moreno, tras visitar La Barranca, el memorial a las víctimas del golpe militar de 1936. "Como demócratas -ha indicado- deberíamos sentirnos herederos de ellos" y aquí en La Rioja o en Logroño "no podemos seguir viendo", por ejemplo, "un autobús con un nombre en homenaje al carnicero de Badajoz -en referencia al general Yagüe- responsable de miles de muertos. Es como si en Alemania viéramos un autobús en homenaje a Josef Mengele".

"Aquí en La Rioja nos encontramos con este caso pero no es el único, parece que hay una resistencia a cumplir la Ley de Memoria Democrática".

Ante ello, ha reflexionado, "no entiendo porqué se frena el desarrollo de una Ley que debería ser orgullo de todos los demócratas".

Parece -ha continuado- "que sigue habiendo una resistencia para acabar con los símbolos y homenajes de asesinos a personas que querían defender la democracia en España".

En este punto, Henar Moreno ha tomado la palabra para asegurar que "los poderes públicos deben dejar de hacer dejación en el cumplimiento de las leyes y hacer gestión para garantizar que los derechos de todos se ejercen con seguridad".

"EL GOBIERNO DE LA RIOJA NO PUEDE MIRAR HACIA OTRO LADO"

Así, y en referencia a la Ley riojana, Henar Moreno ha indicado que el Gobierno riojano "no puede mirar para otro lado y debe decir qué va a hacer con respecto a esta obligación. No lo puede decidir, tiene que cumplir las leyes. Hay una ley en vigor y hay que cumplirla. El Gobierno de La Rioja no se puede amparar en Consejos de Patrimonio para no cumplir la Ley. Basta ya de reírse de la memoria de las víctimas".

De esta manera, ha terminado, "el cumplimiento de las leyes no es potestativo sino que debe vincular a todos los poderes públicos. No basta con aprobar leyes, hay que cumplirlas. No se trata de venganza, se trata de justicia. Llegaremos hasta el final".

PINEDA DESTACA EL TRABAJO DE HENAR MORENO EN LA RIOJA

En otro orden de asuntos, el eurodiputado de IU ha querido destacar el trabajo de Henar Moreno en La Rioja. "Nuestra única diputada ha sacado oro", ha dicho Pineda.

"En este último periodo ha conseguido que salgan adelante iniciativas muy importantes como la recuperación del 112 o del servicio de ambulancias, por ejemplo, la recuperación de los servicios públicos no es solo una cuestión de principios sino que es una mejora para la sociedad. Es dar un mejor servicio con un menor coste y garantizando el servicio".

Además, ha proseguido, "ha conseguido bajar las ratios escolares, modificaciones de la normativa del suelo para protegerlos de macroparques de energía eólica, ha conseguido que en La Rioja se puedan llevar a cabo abortos, una Ley de Economía Solidaria y aprobarán en poco tiempo una Ley de Salud Mental, es muy difícil conseguir todo lo que ha conseguido Henar Moreno junto a IU".

COALICIÓN CON PODEMOS

Finalmente, y a preguntas de los medios de comunicación, Henar Moreno ha vuelto a tomar la palabra para destacar que, de momento, la situación con Podemos en relación a la concurrencia conjunta para las próximas elecciones de mayo sigue "igual". "Nosotros nos ratificamos en el acuerdo pero seguimos pendientes de Podemos a nivel estatal, creo que tiene que llegar en breve".

Como ha reconocido "nosotros no damos 'topes' de fecha porque los 'ultimatums' no son buenos en política".

Hasta que ese acuerdo llegue, desde IU "lo que nos toca es rendir cuentas, decir a los ciudadanos todo lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer", ha destacado la candidata a la Presidencia riojana.