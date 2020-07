La plataforma 'Vamos La Rioja' ayuda a 550 familias vulnerables

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa solidaria 'Vamos La Rioja', impulsada por Ibercaja y Fundación Ibercaja, ha finalizado "con el objetivo cumplido de ayudar a 550 familias y personas riojanas vulnerables afectadas por la crisis sanitaria y económica sobrevenida por la expansión de la COVID-19 en España", tal y como aseguran desde la organización.

Como recuerdan en una nota de prensa, el pasado 3 de abril se lanzó la plataforma y el primer reto fue recaudar fondos para que Cruz Roja pudiera distribuir 450 lotes de alimentos valorados en 66 euros para familias vulnerables. Un mes después se consiguió y superó el reto y se distribuyeron 500 lotes.

Ibercaja y Fundación Ibercaja iniciaron un segundo reto con el que se ha conseguido proporcionar otras 50 ayudas valoradas en 100 euros que Cáritas La Rioja ha distribuido entre familias vulnerables.

Ibercaja y su Fundación han hecho una aportación global de 12.000 euros para estos dos retos sociales, Ibercaja materializó su donación mediante las aportaciones recibidas por el Plan de Pensiones y el Fondo de Inversión Sostenible y Solidario que gestionan Ibercaja Pensión e Ibercaja Gestión, respectivamente. Las aportaciones voluntarias de ciudadanos y empresas han servido para recaudar otros 25.000 euros más.

La solidaridad y generosidad de particulares y compañías de La Rioja han hecho posible, mediante sus donaciones, que Cruz Roja y Cáritas hayan podido distribuir alimentos y ayudas a esas 550 familias con necesidades más urgentes.

El proyecto ha contado desde su inicio con el respaldo de destacadas personalidades riojanas de la cultura y el deporte como Fernando Llorente, futbolista, que fue el primer mecenas y "padrino" de la campaña, Sheyla Gutiérrez, ciclista del Movistar Team; Carlota Castrejana, ex baloncestista y ex atleta, directiva de la Federación Española de Atletismo; Salva Díez, ex jugador de la Selección Española de Baloncesto y del Barça; Íñigo Zorzano, segundo entrenador del Zenit San Petersburgo, de baloncesto; y el Club Baloncesto Clavijo a través de su entrenador Jenaro Díaz y algunos de sus jugadores.

Del mundo de la cultura, se han sumado el actor Nacho Guerreros; Pablo Sainz Villegas, guitarrista internacional, que envió su mensaje desde su confinamiento en California; Andrés Pascual, escritor; Raquel Marín, ilustradora de El País; y Susana Hornos, actriz, que se unió a Vamos La Rioja desde Madrid.

TAMBIÉN CON LA COCINA ECONÓMICA

Al margen de la plataforma 'Vamos La Rioja', Fundación Ibercaja colaboró también en mayo con una iniciativa del Mercado del Corregidor para ayudar a las personas más necesitadas mediante la elaboración de menús que la Cocina Económica distribuyó entre sus usuarios.

Los cocineros Ángel Palacios, de Cocinar a Ciegas, Juan Carlos Zapatero del restaurante Moderna Tradición y Alejandro Jiménez, de Torres Gastrobar, cocinaron menús elaborados con productos del Mercado del Corregidor para llegar a la población que más lo necesitaba en esos momentos. Se sirvieron a partir de la primera semana de mayo 200 menús y el objetivo era que se pudiera prolongar el máximo de días esta colaboración.

Ibercaja ha querido, ahora más que nunca, prestar su apoyo a la sociedad y a los que más lo necesitan, actuando según su propósito y su razón de ser, fiel a los valores mantenidos en su actividad durante más de 140 años.