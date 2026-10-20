Podemos-IU dice que Escobar ha hecho de la ciudad "una empresa llamada Logroño Sociedad Limitada"

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro - JPGE-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Logroño, Amaia Castro, ha asegurado que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha hecho de la ciudad una "empresa llamada Logroño Sociedad Limitada, formada por accionistas, que son cuatro; con clientes que vienen el fin de semana y se van; y con empleados que somos todos los demás".

Con ello, se ha preguntado entonces "¿para quién es la ciudad?; para esa joven de 30 años que trabaja, que ha hecho todo lo que le dijeron que tenía que hacer y que no puede irse de casa de sus padres porque no encuentra una vivienda; o para ese señor de 85 años que vive en el Casco Antiguo y que todos los fines de semana se tiene que ir a vivir a casa de sus hijos porque le han puesto un piso turístico arriba, un piso turístico al lado, y una discoteca abajo".

Ha sido durante su intervención en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, que desde ayer se está celebrando en el Consistorio capitalino. Al inicio del mismo, Castro ha anunciado que será su último debate, porque en junio de 2027, volverá a su trabajo en Cruz Roja.

"ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE ALQUILAR"

A partir de ahí, la portavoz de Podemos-IU ha analizado la situación de la vivienda, lamentando que "alquilar, no digo comprar, una casa hoy en Logroño es absolutamente imposible y no sólo porque sea caro, que también, es que no hay pisos".

"Por cada piso que sale en alquiler hay decenas de familias detrás esperando haciendo cola; eso si, te van a pedir nómina fija, un sueldo que triplique el alquiler de la vivienda, dos meses de fianza, un mes de la agencia, aval, por lo que si tienes una nómina temporal, o si tienes un hijo, o tienes un acento un poco diferente, olvídate, ni se te ocurra, en esta ciudad no vas a encontrar un piso en alquiler", ha añadido.

En este punto, ha asegurado que los alquileres "rondan los 900 euros, cuando somos la segunda comunidad en España con los sueldos más bajos", que hace que los jóvenes "ya no se preguntan dónde van a vivir, sino en qué ciudad van a vivir".

Frente a ello, Castro ha señalado que "contamos entre legales e ilegales unos 1.400 pisos turísticos". En este sentido, "hemos traído moción tras moción pidiendo que no se abra una vivienda turística más, ni una" para que el Equipo de Gobierno "se aprobase una moratoria de un año, que a los cinco meses la levantaron", lo que provocó "70 pisos turísticos nuevos en seis meses".

A ello, ha unido que en Logroño hay 17.000 viviendas vacías, y aunque "les hemos pedido que se les suba IBI, lo que ha hecho el Partido Popular es lo contrario, bajarlo". Además, le ha acusado "de vender todo el suelo público a las constructoras", así como que "104 viviendas protegidas las han repartido a dedo", sin olvidar que el tipo de empleo que crea este modelo "es el que no da para vivir, ni mucho menos para construir una ciudad".

Por otra parte, la portavoz de Podemos-IU ha lamentado que "jamás está ciudad ha estado tan sucia, cada días hay más terrazas y más fiestas, que dan un resultado de absoluto desastre", a lo que ha unido la situación del comercio "por el que mientras abren franquicias y multinacionales, cierran fruterías, mercerías, tiendas de ropa de toda la vida, lo que hace que se vaya la esencia de la ciudad".

En su intervención, Castro ha criticado que el modelo "Logroño Sociedad Limitada, aprieta a los vecinos, porque nos han subido el recibo de la basura, el del agua, el del alcantarillado o los vados", y frente a ello "no han mejorado ningún servicio público, porque son más

de recortar servicios y privatizar".

Ha lamentado que "a los servicios sociales le han quitado 6 millones de euros en dos años" que han servido para "las fiestitas de Escobar; les quita a los vecinos y a las vecinas para pagar en la fiesta a los de fuera".

OTRA CIUDAD DIFERENTE

Para la portavoz de Podemos-IU hay que hacer de Logroño una ciudad

"donde la opinión de los vecinos y vecinas importe; donde cruzar un paso de cebra no da miedo; donde la doble fila no sea el paisaje habitual; donde lo primero que haga un gobierno cuando llegue no sea quitar un carril bici, sino hacer más".

"Una ciudad donde respiremos aire limpio, especialmente en los entornos escolares y no el humo de los coches; una ciudad donde bajes a comprar y hables con Cintia, no con la caja de una franquicia; una ciudad donde la vivienda sea una prioridad", ha apostillado. Para terminar ha reclamado "una ciudad del lunes, del martes, del miércoles y no solo, del fin de semana; y un modelo de ciudad donde nadie sobre, donde no se gobierne para enfrentarnos los de aquí con los de fuera, a los hombres contra las mujeres, a los jóvenes contra los mayores", ha concluido.

En su respuesta, Escobar ha expresado su "aprecio y estima absoluta" a Castro, una vez que ha anunciado que no estará en la próxima legislatura, para a continuación poner en valor que "gran parte de lo que estamos haciendo en nuestro Casco Antiguo parte de una iniciativa suya".

Dicho esto, el alcalde ha criticado que "se criminalice a la empresa, y eso es su problema, que dividen; su problema es que dividen entre empresarios y trabajadores, el que viene y el que está, el turista y el vecino", algo que "no es bueno, porque si hablamos de concordia, si hablamos de que todos cabemos, hay que buscar el punto de encuentro".

"SOFLAMAS DIVISORIAS"

Escobar ha señalado que en materia de vivienda, a nivel nacional, donde su formación estaba en el gobierno de coalición "después de disolver las cortes presentan dos decretos que lo que ha provocado es ahuyentar a los propietarios del mercado de alquiler". Todo ello, porque "parten de esas soflamas divisorias, sectarias, casi casi de verdad trasnochadas; la sociedad avanza, hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el punto de encuentro", ha insistido el alcalde.

Sobre el Casco Antiguo, ha asegurado que "hemos modificado la normativa, hemos modificado la ordenanza de terrazas, que a veces cuesta hacer entender que las terrazas se tienen que reducir, pero lo hemos hecho un 20 por ciento, y hemos suspendido las licencias, hemos aplicado una moratoria que desembocará en la declaración de zona saturada en las viviendas de uso turístico en el Casco Antiguo". Además, en materia de sanciones por conductas in-cívicas "se ha pasado de 560 en 2023 a 3.245 gobernando nosotros".

A ello, ha unido que "hemos incorporado a través del patrimonio municipal, 16 familias en el casco antiguo, pero hemos entendido también que había que activar el casco antiguo con más vida, con más actividades", así como apostado "por un proyecto, que es el 1521, que está repleto de realismo, que va a incorporar 27.000 metros cuadrados de zona verde, que va a permitir que los aparcamientos que ahora vemos en el Revellín estén bajo tierra, con dos aparcamientos subterráneos".

Escobar ha destacado también que "hemos incorporado más zonas verdes" en la zona del Paseo del Prior, así como otras actuaciones en la zona de la antigua Estación de Autobuses, sin olvidar la "incorporación de más carriles bici periurbanos con 32 kilómetros y tenemos un plan para ir incorporando en 10 puntos más carriles ciclopeatonales".

En materia de limpieza, el alcalde ha asegurado que "es una aspiración constante para nosotros, hasta el punto que estamos trabajando en el nuevo pliego" que "va a suponer que tengamos más maquinaria, nueva maquinaria, cambiar todos los contenedores, más personal, y nuevo medios como el decapado para permitir arrancar esa suciedad que estaba incrustada".

Finalmente, Escobar en materia de vivienda ha asegurado que "tenemos uno de los mejores planes de vivienda de toda España para la ciudad, y seguramente el más completo de España", sin olvidar que en fiscalidad "vamos por el camino más apropiado".