La Policía Nacional actúa contra cuatro grafiteros sorprendidos junto a las vías del tren en Logroño - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional actuaron en Logroño a mediados del mes de septiembre, tras ser alertados de la presencia de cuatro personas que se encontraban realizando grafitis en las inmediaciones de las vías ferroviarias, procediendo a su completa identificación, y llegando incluso a tener que cortar el tráfico ferroviario durante más de media hora.

La Sala CIMACC-091 recibió el aviso después de que ADIF y SOS Rioja 112 comunicaran que el servicio de seguridad había localizado y retenido a cuatro personas en la zona.

A la llegada de los agentes, los vigilantes de seguridad hicieron entrega de los identificados, quienes portaban 43 botes de pintura utilizados presuntamente para realizar las pintadas.

INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO FERROVIARIO POR SEGURIDAD

Durante la intervención policial se detectó la presencia de otros grafiteros en las proximidades, circunstancia que, debido al riesgo que supone permanecer o desplazarse por una zona ferroviaria, hizo necesario adoptar medidas adicionales seguridad.

Por ello, y para la efectiva protección de las personas que se encontraban en las vías, se interrumpió temporalmente la circulación ferroviaria durante aproximadamente cuarenta minutos.

Una vez comprobada la zona y garantizadas las condiciones de seguridad, el tráfico ferroviario pudo restablecerse con normalidad.

Los agentes comprobaron además la existencia de varias pintadas recientes, algunas de ellas todavía frescas, procediendo a realizar las correspondientes fotografías, y a documentar tanto los grafitis, como los 43 botes de pintura intervenidos.

UNA CONDUCTA QUE PUEDE PONER VIDAS EN RIESGO

La realización de grafitis en instalaciones ferroviarias no solo puede ocasionar daños materiales, sino que también implica acceder a espacios especialmente peligrosos y puede llegar a afectar al normal funcionamiento del servicio.

La Policía Nacional recuerda la importancia de no acceder a zonas ferroviarias no autorizadas y de comunicar inmediatamente a través del 091 cualquier conducta que pueda comprometer la seguridad de las personas o de las infraestructuras.