La Policía Nacional alerta de una estafa a personas mayores relacionada con un falso cable de alta tensión

Agente de Policía Nacional da consejos a una persona mayor - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han alertado de la existencia de una estafa, realizada a personas mayores, que consiste en que los estafadores se hacen pasar por trabajadores de empresas de suministro eléctrico y, con la falsa excusa de que por esa vivienda pasa un cable de alta tensión y que puede ser peligroso para las personas con 'Bypass', les hacen desprenderse de todas las joyas que llevan puestas, para posteriormente arrebatárselas.

En Logroño se han interpuesto dos denuncias en relación con este tipo de estafas: la primera de ellas tuvo lugar a principios del mes de septiembre, y el 'modus operandi' fue sencillo: una mujer llamó al timbre de la vivienda de una persona de avanzada edad y con la falsa excusa de que en esa vivienda había un cable de alta tensión suelto, le ordenó que dejase todos los objetos de metal que llevase encima, es decir todas las joyas encima de la mesa de la cocina.

Seguidamente, la estafadora, realizó una comprobación por las demás habitaciones de la vivienda con la excusa de revisar las tomas de luz que pudiera haber.

A los pocos minutos, la falsa trabajadora recibió una llamada de un supuesto compañero de trabajo para que subiera al piso de arriba, por lo que abandonó rápidamente ese domicilio.

Un total de 7 joyas valoradas en más de 10.000 euros, como un reloj antiguo de gran valor, una alianza de gemas y varias pulseras.

El segundo de los casos denunciado tuvo lugar también a principios del mes de septiembre y el 'modus operandi' utilizado fue similar: una mujer llamó al timbre en la vivienda de una persona de edad avanzada manifestándole que tenía que entrar en su vivienda con la excusa de pasar un cable de alta tensión por su interior.

La supuesta trabajadora, que vestía con un chaleco amarillo y unos guantes de trabajo, le dijo que debería quitarse todas las joyas que llevaba encima para no electrocutarse con el cable de alta tensión que tenía que pasar por allí.

La mujer dejó todas las joyas en la cocina y en un descuido la falsa trabajadora se las robó.

Un total de 17 piezas de valor como collares de piedras preciosas, colgantes de oro amarillo y de diamantes.

Desde la Policía Nacional se aconseja que no se deje entrar en las viviendas a personas desconocidas.

Los técnicos de cualquier empresa tienen que tener previamente concertada la visita con los propietarios.

Y nunca se dejarán objetos de valor a la vista de personas extrañas.

Es recomendable tener un listado de todos los objetos de valor que se posean en la vivienda, así como facturas y fotografías para poder identificarlos en caso de sustracción o pérdida.

También conviene, si se poseen muchas joyas de valor en el domicilio, depositarlas en una caja fuerte para estar mejor aseguradas.