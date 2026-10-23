Policía Nacional y el SERIS refuerzan en La Rioja la formación de los profesionales sanitarios para prevenir agresiones - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, en colaboración con el Servicio Riojano de Salud (SERIS), ha participado en una nueva jornada de formación dirigida a profesionales en el ámbito sanitario, con el objetivo de proporcionar herramientas que permitan prevenir situaciones de violencia y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles agresiones durante el ejercicio de sus funciones.

La actividad, celebrada en el salón de actos del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, reunió a alrededor de cincuenta profesionales sanitarios y contó con la participación de la directora de Recursos Humanos del SERIS, Begoña Lema, y del jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, Carlos Martín.

Las agresiones a sanitarios, una preocupación creciente Las agresiones a profesionales sanitarios constituyen una problemática que afecta tanto a la seguridad de los trabajadores, como al normal funcionamiento de los servicios asistenciales.

El incremento de los episodios de violencia registrados en los últimos años, pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas preventivas y la colaboración entre las instituciones sanitarias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estas conductas no se limitan a agresiones físicas, sino que también incluyen amenazas, insultos, intimidaciones y otras manifestaciones de violencia verbal que pueden afectar al bienestar de los profesionales y al desarrollo de su actividad.

Ante esta realidad, la Policía Nacional mantiene un compromiso permanente con la protección del personal sanitario trabajando tanto en la prevención de estos incidentes, como en la investigación de los hechos delictivos que puedan producirse.

UN INCREMENTO DEL 26% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Según el balance oficial de la Policía Nacional correspondiente a 2025, se registraron en España 513 denuncias por agresiones a profesionales sanitarios, lo que representa un incremento del 26,35 por ciento respecto del año anterior.

Durante ese mismo periodo, se realizaron más de 11.000 intervenciones policiales relacionadas con el ámbito sanitario y se practicaron 138 detenciones.

Para hacer frente a esta problemática, la Policía Nacional desarrolla una labor que combina la formación preventiva, la coordinación con los centros sanitarios y la actuación policial ante las agresiones.

En este sentido, la figura del Interlocutor Policial Sanitario, resulta fundamental para mantener una comunicación directa con los profesionales, detectar situaciones de riesgo y establecer mecanismos de prevención y respuesta.

Desde Policía Nacional se recuerda que ningún profesional sanitario debe considerar las amenazas, los insultos o las agresiones como parte de su trabajo.

Se insiste en la importancia de denunciar cualquier episodio de violencia para que sea posible activar los mecanismos de protección, investigar lo sucedido y evitar que estas conductas se repitan.