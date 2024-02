'El Portal de Echaurren' en Ezcaray, en el 'Top 10' de los premios 'Macarfi'

Archivo - EL COCINERO, FRANCIS PANIEGO, EN UNO DE SUS RESTAURANTES - GO SPAIN - Archivo

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cocina Hermanos Torres, El Celler de Can Roca, Desde 1991, Asador Etxebarri, Elkano, El Portal de Echaurren -situado en Ezcaray (La Rioja)-, Arrea!, Bardal y Ricard Camarena Restaurant triunfan en la Gala Macarfi. El restaurante riojano se encuentra en el 'Top 10' de estos galardones.

El acto celebrado en el Hotel NH Málaga, presentado por el actor y humorista Carlos Latre, ha servido de escenario para presentar la guía de restaurantes Macarfi 2024 que este año, además de Barcelona, Madrid, País Vasco, Girona y La Rioja incluye también Málaga y Valencia.

Se desvelaron los TOP10 Macarfi 2023 de cada zona geográfica, según las votaciones de los embajadores de la Guía, chefs y periodistas, y se hizo entrega de los premios Rookies, sobre las mejores aperturas del año.

Esta noche Málaga se ha convertido en el escaparate del mejor talento culinario del momento. Grandes chefs del panorama nacional y una altísima representación de la gastronomía nacional se han dado cita en la ciudad.

Manuel Carreras, presidente y fundador de MACARFI, ha presentado la guía de restaurantes Macarfi 2024 que este año, además de Barcelona, Girona, Madrid, País Vasco y La Rioja, incluye también los restaurantes más interesantes de Málaga y Valencia. Carreras comentó que el objetivo de Macarfi es completar la Guía a nivel nacional para el 2025. En esta novena edición de la Guía se presentan los 550 restaurantes más interesantes de las regiones mencionadas.

También hay numerosos listados en los que se clasifica a los restaurantes por tipo de cocina, zona, decoración, servicio o buenos por (aquí comen los locales, bodega, buen menú, bravas, para grupos, para niños y muchos más). En los listados se incluyen los 3.700 restaurantes existentes en la web y en la app. Es importante mencionar que la Guía está en doble idioma: castellano e inglés.

En el mismo acto, conducido por el actor y humorista Carlos Latre, se desvelaron los TOP10 Macarfi 2023 de cada zona geográfica, haciendo entrega de los ya conocidos Premios Macarfi según las votaciones de sus embajadores, gastrónomos altruistas que cooperan con sus opiniones en la confección de la Guía, chefs y periodistas especializados.

El evento ha reunido en el Hotel NH Málaga a más de 60 chefs de los mejores restaurantes de las mencionadas zonas geográficas, entre los que se encontraban Oriol Castro (Disfrutar), Rafa Zafra (Estimar), Pere Monje (Via Veneto), Nandu Jubany (Can Jubany), Javier y Sergio Torres (Cocina Hermanos Torres), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Paco Pérez (Miramar), Joan, Jordi e Isabel Juncà (Ca L'Enric), Miguel Ángel Aragón (Desde 1911) Adolfo Santos e Israel Ramírez (Saddle), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), David García (Corral de la Morería), Fernando Canales (La Despensa del Etxanobe), Gorka Rico y Javier Rivero (Ama).

También Lourdes Rekondo e Iñaki Arrieta (Rekondo), María Laskibar e Iván Sancho (Kea), Francis Paniego (El Portal del Echaurren), Ignacio y Carlos Echapresto (Venta Moncalvillo), Benito Gómez (Bardal), Dani Carnero (Kaleja) Ricard Camarena (Ricard Camarena Restaurant), Begoña Rodrigo (La Salita), Germán Carrizo y Carito Lourenço (Fierro) y Vicky Sevilla (Arrels), entre otros.

Manuel Carreras en su discurso ha presentado el Club Macarfi, un club aspiracional con experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, un e-commerce con productos gourmet difíciles de encontrar y ventajas en hoteles colaboradores.

Club inició su andadura el pasado mes de septiembre y cuenta con 500 socios entre membresías de particulares y adquiridas por empresas. La cuota anual asciende a 250 euros. El acto también ha congregado a significativas personalidades de la sociedad empresarial y civil de Málaga.

PREMIADOS

Disfrutar, representado por Eduard Xatruch, y Diverxo, representado por Roberto Rúa recibieron el reconocimiento TOP of the TOPS Macarfi, por haber liderado el ranking durante tres años consecutivos y por lo tanto, ya no forman parte de las votaciones.

Los TOP10 premiaron a Cocina Hermanos Torres en Barcelona, Desde 1911 en Madrid, Asador Etxebarri en Bizkaia, Elkano en Gipuzkoa, Arrea! en Araba, El Portal de Echaurren en La Rioja, El Celler de Can Roca en Girona, Bardal en Málaga y Ricard Camarena en Valencia.

Los premios Rookies a la mejor apertura de los últimos doce meses, recayeron en Azul Rooftop Barceloneta en Barcelona, OSA en Madrid y Bakea en País Vasco.