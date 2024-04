PP acusa a Andreu y Garrido de "defender los intereses de partido" antes que "atender demandas de los calagurritanos"

LOGROÑO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arcéiz, y la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Begoña M. Arregui, han comparecido en rueda de prensa para insistir, desde la localidad riojabajeña, en que la solución ferroviaria aportada por el ministro Óscar Puente es "decepcionante" porque, en palabras de la primera edil, "esto no es lo demandado por toda La Rioja ni lo que necesitamos los calagurritanos".

Para Arcéiz "la solución dada por el ministro es mala para el turismo, para los empresarios, para los estudiantes. Para todos, porque además de aislar a Calahorra y a toda esta zona de La Rioja, frena nuestro desarrollo". En este sentido ha querido subrayar que "de nuevo, el PSOE se olvida de Calahorra. Lo que es peor, la diputada, concejal socialista y calagurritana Elisa Garrido, y la senadora socialista y de Calahorra, Concha Andreu, defienden los intereses de su partido antes que las demandas de los calagurritanos. Entre PSOE y Calahorra, eligen PSOE", ha censurado la alcaldesa.

"Con esto solo demuestran que les interesa más mantener sus escaños que mejorar su ciudad". Y ha finalizado su intervención asegurando que "está claro que no quieren que se mejoren las comunicaciones con Calahorra y que nuestra ciudad prospere. Prefieren que nos estanquemos a pesar de que en esta zona de la Comunidad resida el 38 por ciento de toda la población riojana".

"FALTA DE LEALTAD INSTITUCIONAL"

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular ha señalado que "en una semana en la que el presidente Pedro Sánchez se jacta de que responderá siempre desde la razón, la verdad y la educación, nos hemos encontrado con una respuesta que no cumple con ninguno de esos propósitos. No puede haber racionalidad en una propuesta que incrementa los tiempos del trayecto y deja aislada a La Rioja Baja; no puede haber veracidad en que la propuesta se negocie con representantes del anterior gobierno y no con el actual, y que no haya agenda para recibir al presidente del Gobierno de La Rioja cuando la hay para otros presidentes y para cargos del gobierno anterior; y no puede haber educación cuando la vía de comunicación es una red social y la reacción, una pataleta impropia de un ministro", ha criticado Arregui.

En su opinión, "lo que falta es lealtad institucional, por parte del PSOE en La Rioja y en España. Porque el interlocutor para alcanzar acuerdos es el actual Gobierno. Y el Gobierno de Gonzalo Capellán es el gobierno de todos los riojanos", ha subrayado la portavoz adjunta, que ha apelado a la "voluntad política del PSOE para que recupere el sentido de región, lo que de verdad importa a nuestra Comunidad, y contribuya a paliar el aislamiento de La Rioja en infraestructuras, en lugar de mirar para otro lado o incluso aplaudir que Sánchez nos ofrezca migajas y nos tome el pelo a los riojanos. Esperábamos una mayor altura de miras tanto de Andreu como de Garrido o Javier García".

Arregui ha querido reivindicar "que el Gobierno de España garantice un servicio público que haga efectiva la igualdad de todos los españoles. No puede ser que los ciudadanos de La Rioja sean a los que más les cuesta llegar a Madrid, sin ser los que más lejos están, pero sí los que menos opciones tienen. Por ello -ha concluido- solo pedimos igualdad de oportunidades, respeto, consideración y no ser víctimas del sectarismo de Pedro Sánchez".