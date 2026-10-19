El PP califica a Escobar de "autoexigente, inconformista y ambicioso" con un cumplimiento del 85-90% de sus propuestas

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguell Sainz, durante el debate del estado de la ciudad, en el Ayuntamiento de Logroño - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, ha calificado el discurso del alcalde de la capital, Conrado Escobar, en la primera jornada del 'Debate sobre el Estado de la Ciudad', de "autoexigente, inconformista y ambicioso", así como que "genera confianza, porque hoy hemos podido comprobar como aproximadamente un 85-90 por ciento de las propuestas realizadas en los debates anteriores son ya realidad en Logroño".

"No podemos olvidar, es un hecho objetivo y no opinable, que desde el minuto uno este Equipo de Gobierno con el alcalde a la cabeza ha puesto orden y actividad en materias como vivienda, movilidad, y también tranquilidad para nuestro casco histórico", ha añadido. Ha reseñado que "en una situación en la que el turismo sigue y sigue creciendo, ha hecho de Logroño una ciudad en la que se atrae inversión pública y privada".

Sainz ha indicado que "la inversión privada está llegando en forma de empresas que llegarán y, sobre todo, hoteles vinculados a ese turismo responsable que queremos para la ciudad". "Y son todo ámbitos en los que prácticamente no se había trabajado nada en la etapa anterior, con lo cual empezamos de cero", ha asegurado.

Para el portavoz popular "nuestro alcalde, nuestro Equipo de Gobierno, tiene una hoja de ruta para Logroño para los próximos años, es una hoja de ruta ambiciosa, con proyectos importantes como el 1521, como el Logroño 2050, algunos de ellos ya con proyectos y a punto de comenzar y por tanto estamos trabajando para el Logroño del presente y del futuro".

Ha añadido que el alcalde ha anunciado hoy también "hasta nueve nuevos proyectos a muy corto plazo a iniciar en el 2027, con más vivienda, con la potenciación, el desdoblamiento de Cascajos Sur, que nos va a permitir tener 6.400 viviendas, 1.400 VPO, más allá también en Varea, con 300 viviendas". "Ha anunciado actuaciones importantes, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Logroño, con la renovación de la Plaza de Mercado", ha indicado.

Sainz ha destacado la "bajada continua de impuestos, 11 rebajas en los cinco impuestos municipales; no son muchos, pero son todos los que podemos, de alguna forma, gestionar". "Cinco impuestos municipales rebajados con una bajada global, con un descenso global del 10 por ciento de la carga impositiva", ha valorado.

Sainz ha señalado que "junto a otros grandes proyectos y de ciudad, también tenemos acumuladas hasta 125 actuaciones en barrios en los últimos tres años". "Un gobierno que escucha, un gobierno que avalora y que prioriza y que evidentemente tiene retos por delante y cuestiones todavía por mejorar", ha admitido.

Para finalizar, el portavoz del PP ha apuntado que "somos muy conscientes, pero acumulamos con el alcalde a la cabeza experiencia, rodaje y una ambición sin límites por una ciudad que, desde luego, es ya una ciudad emergente, una ciudad pujante, en la que da gusto vivir y en la que muchísimos empresarios y muchísimas entidades ponen sus ojos para invertir".