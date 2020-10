El PP critica la "falta de iniciativa" del Gobierno de Logroño sobre el V Centenario del Sitio de la ciudad

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado este jueves "la falta de iniciativa" del Gobierno del Consistorio respecto a la organización de la conmemoración del V Centenario del Sitio de la Ciudad.

Algo, como ha dicho en rueda de prensa la concejala 'popular', Penélope Ramírez, "demuestra la poca importancia que el Gobierno de Hermoso de Mendoza ha dado durante estos primeros 16 meses de Legislatura" a esta celebración.

Así, la edil ha apuntado que "en el Debate del Estado de la Ciudad, nos encontramos con que el V Centenario quedó como algo residual, que según el alcalde no sabía si íbamos a poder celebrar con normalidad el próximo año".

"Y aunque efectivamente podamos encontrarnos con un escenario complicado... ¿se anunció algo al respecto? Se lo puedo responder: nada. Porque no se le ha dado ninguna importancia, ni antes ni después de ahora", ha señalado la concejala del PP.

Los 'populares' han reiterado la importancia del V Centenario y su celebración para Logroño, porque el sector cultural, el turismo, el comercio y la hostelería, están en riesgo y podrían verse beneficiados, pero además "ahora -más que nunca- es cuando necesitamos hacer ciudad, pensar en los logroñeses y logroñesas de forma colectiva y aunar voluntades, para salir adelante todos y al mismo paso".

Ramírez ha criticado la gestión que el Gobierno local ha realizado respecto a a la conmemoración de este aniversario y ha explicado el mal funcionamiento de la Comisión Especial del V Centenario, "sólo estábamos los grupos políticos y debido a la exigencia de nuestro Grupo Municipal conseguimos que se introdujeran colectivos significativos dentro de esta Comisión".

Sin embargo, ha añadido, "tras cerca de diez reuniones desde su constitución, no se ha sacado nada en claro". "Las sesiones han sido irregulares, se ha avisado tarde a los asistentes y no se les informaba de para qué se les requería, en la mayoría de los casos no se les ha pasado las actas de las anteriores reuniones para que tuvieran la información previa de cara a la sesión de trabajo", ha dicho.

La concejala ha destacado además "la falta de honestidad del Gobierno local que se ha apropiado de algunas de las propuestas compartidas en la comisión de trabajo sin decir que procedían de la misma".

Los 'populares' han detallado algunas de las propuestas realizadas "como representaciones teatrales itinerantes por los diferentes barrios de la Ciudad, hasta congresos internacionales que nos acerquen a la época y a los hechos, adhesión a las rutas de Carlos V".

También ha apuntado "una publicación científica que desvele la realidad del asedio, una publicación en la que los niños y niñas logroñeses participen por colegios para que mediante su resultado, conozcan la historia; videomappings y documentales que nos muestren los hechos; un monumento para recordar a los héroes de Logroño en 1521".

El Grupo Municipal Popular ha criticado que "tampoco han sido capaces de constituir la Comisión Interadministrativa fruto la declaración de Bien de Especial Interés Turístico del V Centenario de Logroño durante la anterior legislatura, y que estaría compuesta por el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España".

Una Comisión, como ha recordado Penélope Ramírez, que "es necesaria para tramitar las bonificaciones fiscales a las empresas que colaboren con el aniversario". "Esta comisión tiene validez hasta diciembre de 2021, preguntamos al Gobierno de Hermoso de Mendoza si va a hacer algo al respecto. Incluso se podría solicitar su prolongación durante un año más", ha señalado.

Por último, la concejala ha reclamado a Hermoso de Mendoza "iniciativa" en este importante aniversario "que es una oportunidad para hacer ciudad" y "apoyar a sectores que están atravesando situaciones muy complicadas".

"Un proyecto en el que todos tengamos voz: los logroñeses, los colectivos que podrían y quieren implicarse y los grupos políticos que componemos este Consistorio. El V Centenario tiene que representar -más allá del hecho histórico- la resistencia, el tesón de los ciudadanos, la determinación de los logroñeses para superar las adversidades y con su ausencia de iniciativa, nos está fallando a todos", ha concluido.