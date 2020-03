PP critica "la mala gestión" del alcalde en la 'Casa de las Letras' y pregunta por el coste de la rescisión del contrato

La UTE ha entrado "en una pugna" con el consistorio "porque no se llega a un acuerdo en cuanto a la resolución del anterior contrato"

La portavoz adjunta del GMP en el Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha querido poner en relieve "la mala gestión" del equipo de Gobierno de Pablo Hermoso de Mendoza ante las obras del parque de Gallarza -donde el PP iba a ubicar la Casa de las Letras- ya que "actualmente la empresa sigue siendo la adjudicataria del proyecto y, por lo tanto, el terreno no se puede liberar hasta que se resuelva definitivamente el contrato, algo que no sabemos cuánto va a costar".

Para Celia Sanz, la decisión del Consistorio "se adoptó de forma precipitada, sin tener aval técnico y fue una idea puramente política. Se hizo una temeridad absoluta porque no se valoró ni se supo explicar cuáles iban a ser las consecuencias para la ciudad de Logroño y sus vecinos". Además "nos dijeron que las nuevas obras se iban a licitar de forma inmediata y, estamos a marzo y todavía no se ha hecho nada".

El pasado mes de diciembre el PSOE explicó que en lugar del proyecto previsto de la conocida 'Casa del Cuento' o 'Casa de las Letras', se iba a realizar la construcción de un espacio polivalente con ampliación de arbolado para permitir el desarrollo de actividades culturales, lúdicas, deportivas o recreativas.

Hoy el Partido Popular ha querido realizar una rueda de prensa frente a dichas obras para "poner sobre la mesa" que todavía hoy "hay un contrato adjudicado con una empresa y un terreno que actualmente no está liberado y sobre el que no se puede proyectar ni licitar ni una ni otra obra hasta que no quede resuelto el primer contrato".

La situación actual -según Celia Sanz- es que "hay un contrato que no está resuelto" y hay abierto "un expediente administrativo". Además, a esa expediente "se ha unido otro que acabamos de descubrir y que está siendo tramitado también ahora".

En concreto, ha indicado, "hay una UTE -formada por Ortiz Construcciones y Proyectos y Perica Obras y Servicios- que es la actual adjudicataria de estas obras que ha entrado en una pugna con el consistorio precisamente porque no se llega a un acuerdo en cuanto a la resolución de ese contrato", ha destacado.

"EL COSTE DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO PUEDE SER EL DOBLE"

Además, ha continuado, desde el PSOE "pensaban que el contrato se iba a resolver de manera rápida y su coste de indemnización de la resolución iba a ser de un tres por ciento -lo que supondría unos 40.000 o 45.000 euros- pero ni se ha resuelto y el coste puede superar el doble que es lo que reclama la empresa adjudicataria".

Ante estas discrepancias, "se ha tenido que acudir al consejo consultivo para que se pronuncie al respecto".

Además, ha continuado, "con respecto al expediente que se abrió en febrero, que se quiere vender como una resolución del contrato pero que no es así, deberá tener trámite de audiencia a la empresa y, si ésta hace alegaciones, deberá ir de nuevo al consejo consultivo", por lo tanto, "seguimos aumentando el tiempo en que no se puede hacer nada".

Desde el PP recuerdan que "el pasado mes de diciembre se nos dijo que el nuevo contrato del nuevo proyecto se iba a licitar de manera inminente, estamos a marzo y no es que no esté licitado es que el terreno no se va a liberar hasta que el contrato no se resuelva y esa resolución va para largo".

Con todo ello, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño nos ha vuelto a dejar "un nuevo agujero" en la ciudad.

"MUY POCA TRANSPARENCIA"

Por su parte, el concejal del PP, Josu Ahedo, ha criticado que "el modo de gobernar de Pablo Hermoso de Mendoza es muy poco transparente" porque "nos prometieron un proyecto sostenible pero vemos solamente cemento y hormigón ante una decisión nada consensuada con los vecinos".

Además, ha indicado, "todavía desconocemos cuánto va a costar la rescisión del contrato y desde el equipo de Gobierno ocultan lo que están haciendo, algo que nos preocupa muchísimo".

Finalmente, ha lamentado, "el proyecto anterior que contemplaba un proyecto social se ha convertido en un proyecto que, creemos, pueda generar en esta zona bastante botellón y los vecinos ya nos han trasladado su preocupación al respecto".