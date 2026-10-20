El PP critica que un PSOE "incapaz de presentar presupuestos nacionales" quiera enmendar las cuentas de Capellán

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado hoy que mientras el Gobierno central socialista es "incapaz de presentar presupuestos nacionales" el Partido Socialista de La Rioja ha anunciado una enmienda a la totalidad a las cuentas de Gonzalo Capellán.

En nota de prensa, tras la rueda de prensa del secretario general del PSOE riojano, Javier García, rechazando las cuentas del Gobierno riojano ha señalado que "nunca antes había habido tantos recursos para vivienda, educación, sanidad y políticas sociales como en el proyecto presupuestario del Gobierno de La Rioja para el año 2027".

Para el PP, "al PSOE riojano le cuesta mucho asumir que la mayor inversión por habitante y año en gasto sanitario (2.266 euros), el mayor incremento en los fondos destinados a la vivienda (un sesenta por ciento más que este año) o la Ley de Gratuidad de estudios universitarios o equivalentes lleven la firma del Partido Popular".

"Precisamente por ello no es fácil argumentar ante su electorado su oposición a unos presupuestos que ascienden a 2.322 millones de euros, un 9,62 por ciento más que los del actual ejercicio, y destinan la cifra récord de 1.448 millones a políticas sociales para seguir mejorando la calidad de vida de todos los riojanos", ha visto.

Se trata, ha dicho, de "un incremento que en absoluto es atribuible al Estado, como afirma sin ningún tipo de rubor Javier García, sino que es dinero aportado previamente por los riojanos".

Para los 'populares', "quien ha sido capaz de justificar la ausencia de Presupuestos del Estado durante toda una legislatura y nunca ha criticado al gobierno central socialista por incumplir reiteradamente sus compromisos con La Rioja en materia de infraestructuras, financiación o dependencia, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para tratar de censurar sin éxito las cuentas de 2027".

Ha resaltado que "se trata de un proyecto presupuestario presentado en tiempo y forma, por tercer año consecutivo, para que pueda entrar en vigor el 1 de enero". "Una propuesta económica rigurosa, responsable, ambiciosa y basada única y exclusivamente en el estricto control del gasto público y en el interés y el bienestar de todos y cada uno de los riojanos", ha añadido.

Ha afeado que "el mismo PSOE que en 2023 destinó 1.809 euros a inversión en gasto sanitario por habitante y año, se opone ahora a elevar esa cantidad en 457 euros por persona, hasta los 2.266 euros".

"Un considerable incremento que va a ser posible gracias, entre otros aspectos, a que la consejería de salud verá incrementado su presupuesto en más de 70 millones de euros, hasta alcanzar la cifra nunca antes vista de 750 millones de euros", ha visto.

Para el PP, "el PSOE de Javier García votará en contra de que los riojanos vean aumentadas sus partidas en Educación hasta los 449 millones, 20,25 millones más que en 2026; en Servicios Sociales, que dispondrá de 204,5 millones, 19 millones más que este año; Vivienda, que con un incremento de 17 millones tendrá en 2027 un presupuesto récord de 45,4 millones de euros; o agricultura y ganadería, auténtica prioridad durante toda la legislatura, que elevará sus presupuestos casi un 21 por ciento, hasta los 103,25 millones de euros".

"Por mucho que los dirigentes socialistas intenten censurar la acción de gobierno y la política económica del ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán, los riojanos son perfectamente conscientes de que ha sido el Partido Popular el que ha rebajado los impuestos hasta en 14 ocasiones esta legislatura, generando con ello un ahorro de más de 237 millones de euros a familias, trabajadores y empresas", ha creído.

Ha añadido que, "a diferencia del PSOE riojano, el Partido Popular de La Rioja respalda tanto los presupuestos regionales para 2027 como la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que los acompañan, porque no solo son el punto de partida para afrontar el próximo ejercicio con estabilidad, planificación, seguridad y más recursos para financiar las políticas claves en la vida de los riojanos, sino que también consolidan las bases de un sólido proyecto de futuro que seguirá transformando y haciendo avanzar nuestra región de la mano del PP".