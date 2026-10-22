El PP critica que el PSOE "utiliza el 'tasazo' de Sánchez para engañar a los logroñeses"

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Logroño lamenta que el portavoz socialista, Iván Reinares, "vuelva a tergiversar la realidad fiscal de nuestra ciudad, tratando de responsabilizar al alcalde de las consecuencias de las decisiones adoptadas por su propio partido desde el Gobierno de España".

Para los 'populares' "la realidad es que, mientras el Gobierno municipal del Partido Popular ha impulsado once rebajas de impuestos durante esta legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez acumula 141 subidas fiscales desde 2018".

Les resulta "especialmente sorprendente" que Reinares critique el incremento de la tasa de basuras "cuando fue el Gobierno socialista quien, mediante la Ley 7/2022, obligó a todos los ayuntamientos de España a establecer una tasa que cubriera íntegramente el coste neto del servicio".

Mientras tanto, "el Gobierno municipal continúa reduciendo los impuestos que dependen de su competencia. El IBI acumula una bajada de casi un 5%, con un ahorro estimado de 1,6 millones de euros durante la legislatura. A ello se suman nuevas reducciones del 2% en circulación y del 5% en construcciones, además de las rebajas de la plusvalía municipal y las bonificaciones para familias numerosas y vivienda protegida".

Respecto a las VPO, la nueva bonificación del 25% en el ICIO "permitirá reducir los costes de construcción y favorecer la viabilidad de nuevas promociones de vivienda protegida, ampliando las posibilidades de desarrollar oferta residencial".

Por todo ello, desde el Partido Popular de Logroño "pedimos al PSOE que explique por qué critica en el Ayuntamiento las consecuencias de una legislación aprobada por su propio Gobierno. Nuestro compromiso es continuar reduciendo los impuestos municipales, facilitar el acceso a la vivienda y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos".