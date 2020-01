El PP, "decepcionado" por "falta de ambición" y "freno al desarrollo" de Logroño en los Presupuestos Municipales 2020

Publicado 22/01/2020 13:02:00 CET

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, se ha mostrado este miércoles "decepcionado" por el anteproyecto de Presupuestos Municipales para 2020 presentado ayer mismo por el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza, porque, a su juicio, demuestra "falta de ambición" y porque supone "un freno al desarrollo" de la ciudad.

Así lo ha asegurado Escobar en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a sus compañeros de Grupo, los concejales Celia Sanz y Antonio Ruiz Lasanta, para analizar unas cuentas locales "que consolidan el retroceso iniciado en Logroño en esta Legislatura". "Como le gusta decir al alcalde, está 'jugando a la chica'", ha criticado el portavoz 'popular'.

De este modo, ha lamentado que "la ciudad ha perdido un trimestre entero por la incapacidad del Gobierno local de presentar las cuentas municipales en tiempo y forma", ya que, de acuerdo con sus cálculos, "según los plazos administrativos, los presupuestos pueden estar en vigor a finales de marzo o principios de abril, lo que supone que durante los tres primeros meses del año no se va a poder acometer inversión ni obra alguna en la ciudad".

En sus palabras, el anteproyecto presupuestario denota "la ausencia de un proyecto de ciudad, dicen que no quieren realizar falsas promesas pero nos tememos que la realidad es que no existe una hoja de ruta clara y definida para los próximos años, se constata que no hay ni proyecto ni ideas para el presente y el futuro de Logroño".

"Su incapacidad de gestión, de ambición de ciudad, de propuestas hace que su vocación sea de oposición, empeñados en desprestigiar y deshacer lo anterior en lugar de impulsar, proponer y ejecutar con eficacia y eficiencia", ha añadido el portavoz municipal del PP, quien ha resumido las cuentas del Consistorio incidiendo en que "hay más impuestos, más gastos, menos inversión y menos ciudad".

De este modo, ha concretado que "la inversión desciende un 2 por ciento, con inversiones que son las preparadas por el Gobierno anterior; los impuestos suben en 8 millones de euros; suben los gastos de personal y los gastos corrientes", con "sorpesas" en este área como "5,2 millones para mejorar la informática y 2 millones para la administración electrónica, o sea, traducido, para comprar ordenadores"

Y a ello ha sumado "los más de 1,4 millones que se destinan a la contratación de empresas externas en el campo de Servicios Sociales, cuando siempre llevan a gala la defensa de lo público".

Y, sobre el incremento en guarderías "se trata de lo aprobado con el anterior Gobierno regional para la gratuidad de 0 a 3 años". Mientras, ha afirmado que "se echa de menos alguna referencia al gran proyecto de ciudad que es el soterramiento, con solamente 200.000 euros para indemnizar a una empresa por rescindir el contrato".

Por su parte, Ruiz Lasanta ha reseñado que el proyecto presupuestario presentado ofrece una cifra inferior en 6,3 millones de euros al presentado por el PP en 2019, un 3,5% menos. "Paradójicamente los incrementos se realizan en los gastos corrientes mientras que los gastos de inversión descienden", ha insistido el concejal.

Ha criticado que las cuentas reflejan un importante descenso en la inversión, un 20%, "al equipo de Gobierno le falta ambición de ciudad y propuestas ambiciosas y necesarias para el desarrollo de Logroño", mientras que ha considerado que "es necesario acometer inversiones en la ciudad porque tiene una repercusión directa en la dinamización económica y en el fomento del empleo de la ciudad".

Ruiz Lasanta ha hecho especial hincapié "en este descenso en la inversión frente al incremento del dinero destinado a personal, 4 millones de euros más, y el incremento en el gasto corriente, otro incremento de 4 millones de euros".

Un aumento en personal que "venden como una falta etiqueta de apuesta por los empleados públicos, mientras que solamente es la subida nacional del 2%", a lo que ha unido "lo que se da a determinados colectivos, tirando de lo fácil, del talonario". "Lo que presentan como presupuestos realistas son unos presupuestos excesivamente prudentes, poco ambiciosos y sin el impulso político y económico que la ciudad merece", ha dicho.

Asimismo, el edil ha criticado "el descenso del dinero que va a transferencia a agentes privados mediante subvenciones", lo que supone que "baja el impulso y el fomento de la actividad que se desarrolla fuera del Ayuntamiento". Una bajada que ha cifrado en un 1,3% en gasto corriente y hasta un 13% en las transferencias destinadas a inversión.

"No se suben los impuestos para modernizar la Administración, las enmiendas que desde el Grupo Municipal Popular plantearemos serán para que esa presión fiscal repercuta en acciones y medidas concretas de los diferentes barrios de la ciudad", ha aputnado.

Ha detallado que el incremento de ingresos asciende en 8 millones de euros por la subida de impuestos respecto a los ingresos aprobados en 2018 y ha criticado que "el Ejecutivo local no tenga un proyecto que defina exactamente a qué van a destinar esta cuantía, Nos tememos que continuaremos con la política de improvisación, falta de planificación e imposición que estamos viendo desde el inicio de la legislatura".

En este sentido, han señalado que la mayoría de las actuaciones que ayer destacó el Gobierno local ya habían sido anunciadas durante los últimos meses, "actuaciones improvisadas e inconexas". "En el cuadro de inversiones plurianuales no hay visión de ciudad. Intuimos que los grandes enunciados del Gobierno siguen siendo eso, grandes enunciados vacíos de contenido y que no se concretan en nada", ha señalado.

Por último, Celia Sanz ha hecho referencia a las formas, "con precipitación e improvisación", mientras que ha reseñado que "han presentado un continente sin contenido", a lo que ha sumado la tramitación "en la que reducen los plazos y se intenta vender un proceso participativo que no existe".

Por eso, ha criticado al Gobierno municipal por su "falta de transparencia", al tiempo que ha apuntado que "ayer mismo se nos dio el documento de los presupuestos y hoy mismo hay ya comparecencias de concejales, sin tiempo para analizar las cuentas a fondo". Comparencias, ha añadido, "que se completarán el viernes, solamente dos días para dar explicaciones".

Y, además, ha reseñado que "se ha convocado también al Consejo Social de la ciudad", que debe dar un dictamen preceptivo, aunque no vinculante, a las cuentas municipales -en las que ha echado en falta los presupuestos participativos-, "pero se les ha dejado solamente un día para presentar ese documento". "Todo ello indica precipitación, falta de transparencia, siguen constatando que su forma de Gobierno se basa en la improvisación y la imposición", ha finalizado Celia Sanz.