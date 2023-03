PP desvela "un nuevo incumplimiento" del alcalde en soterramiento de contenedores y asegura: "Hay calles de 1ª y de 2ª"

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del PP, Celia Sanz y Pablo Santaolalla, han desvelado "un nuevo incumplimiento" del alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, en relación al soterramiento de contenedores en dos calles del centro de Logroño; María Zambrano y Avenida Portugal. "El Ayuntamiento firmó un contrato que debería haberse cumplido en noviembre de 2022 y estamos a marzo de 2023 y no se han soterrado los contenedores y, ahora, es imposible hacerlo".

Ambos concejales han acudido este lunes a la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil donde "hay más de 13 o 14 contenedores apilados" mientras en otras zonas -como en Murrieta- por ejemplo, "no hay ninguno". Ante ello aseguran "incumplen los contratos establecidos".

De forma concreta, la concejal del PP, Celia Sanz ha criticado que el alcalde de Logroño "avanza en contratos y proyectos como 'Calles Abiertas' pero deja sin cumplir ni ejecutar otros contratos de prioridad para la ciudad y los logroñeses como es el soterramiento de contenedores".

"FRACASO DE LA GESTIÓN DE HERMOSO DE MENDOZA"

Actos que, a su juicio, se realizan "sin razón" y ante ello "queremos volver a insistir en el fracaso de la gestión de Hermoso de Mendoza que no pone en el centro a las personas. Sigue avanzando, a velocidad máxima, en el programa de 'Calles Abiertas' mientras parchea y cambia el modelo urbanístico de Logroño sin usar los planeamientos legales establecidos".

Una situación que "genera problemas donde no existían, atascos impresionantes, caos circulatorio, contaminación acústica y medioambiental, inseguridad para peatones y dificultades para vehículos sanitarios o de bomberos que no pueden acceder a ciertas zonas", ha asegurado Sanz.

Algo que ocurre también "con un hecho tan significativo como es la recogida de residuos o basuras o, por ejemplo, la carga y descarga para el teatro Bretón".

"CALLES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA"

Desde el PP critican así que el Consistorio "no cumple el contrato" y está trayendo "daños colaterales a calles como Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil que cuenta con numerosos contenedores en una calle de apenas 150 metros mientras otras no tienen ninguno".

"Parece que el alcalde deja de lado o en un segundo plano a vecinos y comerciantes y que hay calles de primera y de segunda porque, como textualmente dijo el alcalde, en la calle Murrieta no va a poder haber contenedores y, por ello, los apila y los absorve las calles adyacentes".

"Queda claro que el alcalde no está favoreciendo a los vecinos ni a los comerciantes. Tiene mucha rapidez en cumplir unas cosas y otras fundamentales, nada", ha finalizado.

SOTERRAMIENTO EN AVENIDA PORTUGAL Y MARÍA ZAMBRANO

Por su parte, Pablo Santaolalla ha tomado la palabra para desvelar que el Ayuntamiento de Logroño firmó el pasado 16 de agosto de 2022 un contrato con una empresa para el soterramiento de contenedores en Avenida Portugal y María Zambrano. "En el propio contrato, firmado por el alcalde, se decía que tenía un plazo de dos meses para hacer las obras y estaría entregado y en funcionamiento en noviembre de 2022".

"Pero -ha proseguido- estamos a marzo de 2023 no se han colocado y, lo peor, ya no se van a colocar. No sabemos qué ha pasado pero no hay solución porque no se pueden hacer esas obras". Además, ha indicado, "estos contratos estaban financiados con 500.000 euros de los Fondos Europeos que se han perdido. Entendemos que nos deben dar explicaciones. No están cumpliendo el proyecto".

Finalmente, una vecina de la zona, María Rosario Domínguez, ha asegurado que la circulación en estas calles es "un caos, hay muchas filas y muchos atascos... además, parece que esta calle es el 'basurero' de Logroño. No me parece justo que existan calles de primera o de segunda".