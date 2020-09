El PP opta por "poner el acento en la salud colectiva" ante las fechas de San Mateo

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, y los concejales del Grupo Celia Sanz y Ángel Sáinz, han presentado este lunes una serie de medidas de cara a las fechas de San Mateo. "El mes de septiembre suele ser bullicioso y alegre, pero la situación de este año", ha comentado Escobar, "nos obliga a poner el acento en la salud colectiva".

En este sentido, desde la formación se han ofrecido algunas medidas y ha instado al Gobierno local a "la agilidad, responsabilidad y máximo esfuerzo para que se activen desde ya todos los mecanismos a su alcance para que no pase lo mismo que en otras localidades", en palabras de Escobar.

Asimismo, se ha exigido al Ejecutivo local a realizar una campaña de concienciación y sensibilización "que debería estar ya sobre la mesa", como ha explicado la concejala Celia Sanz. "Apelamos a que a los colectivos, como por ejemplo la juventud, no solamente se les reproche si no que se les busque alternativas de ocio".

Sanz ha añadido además que el Ayuntamiento debe "buscar soluciones de conciliación para esos días que serán festivos en los colegios. Las familias necesitan tener alternativas para conciliar cuando esos días no haya clase".

Por otro lado, el concejal Ángel Sáinz ha puesto el acento en el refuerzo a la Policía Local. "No hay ningún dispositivo policial especial preparado, no hay ni va a haber policías disponibles y no hay ninguna coordinación prevista con la Policía Nacional". Por ello, Sáinz ha calificado a Hermoso de Mendoza de "alcalde temerario".

Finalmente, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, se ha anunciado que se lanzará a las redes sociales el hastag #SanMateoSeguro, "con la idea de propiciar la máxima colaboración". Escobar ha reiterado además la necesidad de "arrimar el hombro" en momentos tan delicados.