El PP pide "defender todos juntos una postura sobre el sistema de financiación"

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular Alfonso Domínguez ha abogado hoy, en el Parlamento de La Rioja, por "defender todos juntos una postura sobre el sistema de financiación".

Dominguez, en una interpelación relativa a la política general del Gobierno riojano en materia de control presupuestario, ha pedido al Ejecutivo regional que "deje de atacar las posibiliddes de mejora de Gobierno de La Rioja del sistema de financiación".

En este sentido, ha considerado que "cada vez que dicen que La Rioja está contenta", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se frota las manos" porque significa que no va a haber reivindicaciones.

Ha pedido al Gobierno de La Rioja que tenga "la valentia de abrir un dialogo con las fuerzas políticas" para acordar, entre todos, el sistema de financiación y "defender todos juntos una postura".

Se trata de un asunto, ha dicho, que va unido al artículo 46 (que supone una compensación para La Rioja por el efecto frontera) en el que ha criticado que se anuncie, ahora, hacer una valoración cuando "se le podría haber preguntado a los servicios juridicos del Gobierno" que han presentado las distintas reclamaciones.

Para Domínguez, el 25 de enero se descubrió que el Ejecutivo riojano dice "una cosa en La Rioja y otra en Madrid", porque ante el Gobierno central "dirán que no hace falta cuantificar". También ha visto que en el Ejecutivo riojano "están solos" en su empeño de "no querer incluir en los presupuestos una cuantificacion".

Con respecto al Impuesto de Patrimonio ha asegurado que el informe presentado por el Gobierno riojano al Estado le "avergüenza como riojano" porque no defiende los "intereses" de la comunidad "ante el Ministerio".

"Compárelo con el resto de informes de las comunidades autómomas, que cuentan con un estudio verdaderamente concienzudo", cuando desde La Rioja, le ha aseverado, se presentó uinos "párrafos para decir lo que se pondría decir en la barra de un bar".

El Gobierno, en su informe, propone, ha dicho, "eliminarlo porque cuando con bajo contenido recaudaorio y se creó con efectos censales", aunque se ha trasladado con el eufemismo "armonizarlo".

"Todos y cada uno de los riojanos", ha espetado, "tenemos claro que usted pidió eliminar el Impuesto del Patrimonio al Gobierno de España, y cuando mas lo niega peor queda su honestidad".

Por eso, le ha pedido: "Diga de una vez: me equivoqué y no lo quiero eliminar, o me equivoqué y lo quiero eliminar".

El consejero de Hacienda, Celso González, ha reprochado como, desde el Partido Popular, "nunca se ha hecho absolutamente nada para reinvidicar el artículo 46 mientras mentían a la ciudadanía incluyéndolo en los presupuestos".

"Lo primero que se hace es lo que se ha hecho ahora, y ustedes han tenido veinte años para hacer algo, y no han hecho nada, nosotros somos serios, se busca la Universidad de La Rioja y esto nos permite tener una herramienta para conseguir lo que ustedes intentaron judicializando y el Contencioso os ha dicho que no tienen razón", ha exclamado.