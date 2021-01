El PP presenta propuesta para "agilizar trámites para las ayudas directas a los sectores más castigados"

Ceniceros critica que "25 días después no sabemos nada del director general de Participación, Mario Herrera"

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha anunciado que el Grupo Popular registrará una Proposición de Ley de lectura única en la Cámara Regional "para agilizar, y en los casos en los que sea posible eliminar, los trámites para conceder, a lo largo del mes de febrero, ayudas económicas directas a los sectores más castigados". Ayudas para pymes y autónomos que podrían alcanzar un montante de 70 millones de euros habilitando diversas partidas del Presupuesto de Andreu.

En comparecencia de prensa, ha explicado que la iniciativa legislativa del Grupo Popular plantea la concesión directa de las subvenciones a través de la nueva norma, que se puede aprobar con rapidez si existe voluntad política, "sin necesidad de tramitar órdenes o convocatorias". Del mismo modo, el Grupo Popular propone que las ayudas se concedan directamente a los beneficiarios, sin perjuicio de que se comprueben posteriormente. A su vez, se defiende la eliminación de informes y trámites que suponen dilatar los procedimientos.

"El Gobierno de Andreu se está escudando en las dificultades administrativas y en la burocracia para no pagar las ayudas comprometidas desde el año pasado, algo que no es cierto. La realidad es que falta voluntad política para apoyar a los sectores económicos mas afectados por la pandemia", ha añadido.

Ha destacado que "en momentos críticos como el actual, el deber de un Gobierno es aportar soluciones y no generar más problemas".

"DESCONTROLADA EVOLUCIÓN"

Ante la descontrolada evolución de la pandemia en nuestra Comunidad, "los riojanos se merecen certezas, confianza y certidumbre. En cambio, asisten incrédulos a los vaivenes diarios de un Gobierno en estado de shock. Sobra imprevisión y soberbia y falta autocrítica y diálogo en un Gobierno de Concha Andreu superado por los acontecimientos. La expansión de la Covid 19 en La Rioja, que lidera la tasa de contagios por 100.000 habitantes o la ocupación en las UCIS, ha descubierto la peor versión del gobierno con más altos cargos, más caro e ineficaz de la historia de esta Comunidad".

25 DÍAS SIN NOTICIAS DE MARIO HERRERA

"Tan ineficaz que 25 días después, nada se sabe del paradero de Mario Herrera ni de la Consejera que le eligió, han desaparecido, pero siguen cobrando una nómina que pagamos todos los riojanos. Y lo que es peor, nada ha dicho al respecto la Presidenta que firmó el decreto del nombramiento de ambos. Un episodio bochornoso e intolerable", ha recordado.

"Los negativos datos de la pandemia en nuestra Comunidad no son casualidad, ni fruto del carácter abierto de los riojanos o de ser un cruce de caminos. La situación resulta insostenible, por ese motivo, ante un Gobierno sin ideas y superado por los acontecimientos, proponemos activar de manera urgente todos los recursos sanitarios de los que dispone esta Comunidad, tanto públicos como privados para afrontar dos retos inaplazables: reducir la presión asistencial y vacunar en el menor tiempo posible al mayor número de riojanos", ha resaltado José Ignacio Ceniceros.

"En este reto de Comunidad, tendemos la mano al Gobierno a la hora de apoyar las iniciativas y modificaciones que sean necesarias. En una situación de emergencia sanitaria como la actual, la responsabilidad de un Gobierno es la de gobernar. Urge acelerar un proceso de vacunación, del que seguimos sin conocer plan ni protocolo".

"En este sentido, reclamamos que se informe con detalle de este plan a los riojanos para evitar suspicacias. Más aún cuando este protocolo de vacunación está siendo puesto en entredicho por posibles irregularidades, algunas asumidos por el Gobierno Regional y otras no, que lejos de ofrecer confianza y certezas revelan improvisación, mala gestión y ninguna transparencia. Si el problema, tal y como ha reconocido la propia Presidenta en varias ocasiones, es la falta de personal, la invitamos a que establezca sinergias con la sanidad privada, con las mutuas, las farmacias o colectivos como los profesionales sanitarios jubilados. Por otro lado, si hay reticencias a colapsar los centros de salud, se puede estudiar la habilitación del Riojafórum, como en los cribados masivos que propuso el PP", ha apuntado.

Ceniceros ha finalizado su intervención reconociendo y agradeciendo el papel fundamental de los ayuntamientos en la lucha contra la pandemia. "Merecen reconocimiento y apoyo por parte del Gobierno Regional y Central, y no lo están teniendo. Son numerosas las voces de alcaldes que han denunciado la gestión del Gobierno de Andreu, también de su propio partido. No es de recibo que además de cumplir con su obligación por encima de lo exigible, tengan que reclamar diariamente al Gobierno Regional que cubra las plantillas de facultativos de sus centros de salud, por ejemplo. Así no se combate unidos al virus".

"Para ayudar a los municipios riojanos, hemos enmendado los Presupuestos de La Rioja incrementando en 20 millones de euros más las transferencias a los ayuntamientos. El próximo jueves, en el Pleno del Parlamento de La Rioja, el PSOE y sus socios de Gobierno tienen la oportunidad de rectificar. Si lo hacen acertarán, como ya han hecho en el pasado siempre que han escuchado las propuestas del Partido Popular. De no hacerlo, estarán contribuyendo a intensificar aún más las consecuencias de una pandemia que compromete el presente y el futuro de esta tierra", ha concluido.