PP quiere que Logroño sea 'Ciudad 30' replanteando "o revirtiendo" actuaciones "que generan inseguridad o incertidumbre"

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que Logroño sea un 'Ciudad 30', en la que se dé sobre todo "convivencia" entre todas las formas de movilidad, por lo que se propone replantearse "o revertir" actuaciones efectuadas en este ámbito "que estén generando inseguridad o incertidumbre", entre las que se podrían incluir para su análisis Avenida de Portugal, Plaza Diversidad o Duquesa de la Victoria.

En una comparecencia ante los medios precisamente en la Plaza Diversidad, donde se siguen desarrollando los trabajos para crear una rotonda holandesa, el candidato 'popular' a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, ha reseñado que "el modelo de la movilidad en Logroño es el de una 'Ciudad 30' planificada y consensuada".

Una ciudad, ha añadido, que "debe seguir recuperando espacios para el peatón, debe ser segura para todos, debe seguir ganando zonas verdes, que tenga más aparcamientos cuando sea necesario y que apueste por un transporte público de calidad".

"Lo que no puede ser la movilidad es una serie de experimentos e intervenciones que no cuenten con la gente, que no cuenten con una planificación, que no estén soportadas por informes técnicos y que provoquen división en vez de la indispensable convivencia", ha recalcado Escobar.

Así, ha insistido en que cualquier actuación "tiene que partir de un soporte técnico y de planificación" y ha considerado que "lo que se está viviendo en Logroño, radica en un empeño que arranca de la aspiración un proyecto que se llama 'Calles abiertas'".

Una serie de actuaciones, ha afirmado, "que no tiene una planificación, que no tiene una ordenanza o planeamiento que lo respalde, que no obedece a un estudio integral y que la impresión que se tiene es que se va construyendo a salto de mata".

Por eso, ha vuelto a apostar por "volver a la 'Ciudad 30', a una ciudad sosegada, con un modelo de convivencia y con sentido común". Y en este marco, ha pedido que "lo primero es que temas que no cumplan con la orden técnica, se repongan".

Como ejemplo de ello ha puesto "acciones como el 'Kiss & go', porque no es normal que los niños deban cruzar un carril bici; los cojines berlineses, que no cumplen la elemental normativa y que provocan incertidumbre; o esta Plaza Murrieta, donde se están provocando una sucesión de embotellamientos donde antes no se producían".

"Todo eso son factores que si no se corrigen, ya los corregiremos nosotros", ha subrayado el candidato del PP, quien ha reseñado que "no son necesarios los carriles bici como estan dibujados, bastaría con apostar por el concepto de 'Ciudad 30' para la convivencia entre el automóvil y la bicicleta".

Algo que ha ejemplificado igualmente en Avenida de Portugal, "con un carril bici en sentido contrario al tráfico que es claramente peligroso, hay que recuperar la convivencia en esta calle", a lo que ha sumado que "hay más situaciones en la ciudad que necesitan una revisión más en profundidad, con soporte técnico".

Eso es precisamente lo que ha prometido hacer "si los logroñeses nos otorgan su confianza", además de que "se ha pasado por alto que Logroño necesita estudio y datos, una consulta a fondo sobre necesidades y datos reales sobre uso de la movilidad, es indispensable para abordar el modelo con el necesario sosiego".

Por su parte, su compañero Francisco Iglesias ha incidido en la idea del consenso "y de recuperar modelos de éxito", como algunos de los que se llevaron a cabo en Legislaturas anteriores del PP, entre los que ha citado las actuaciones en las calles Múgica y Vélez de Guevara, "ése es el modelo que hay que desarrollar, que se hizo con el consenso de todos los actores principales de la movilidad de una ciudad".

Por eso, ha apostado por "analizar lo hecho, porque lo bien hecho tiene que permanecer, pero lo mal hecho o lo que genere inseguridad o incertidumbre hay que revisarlo, cambiarlo y mejorarlo, la ciudad tiene que ir hacia adelante pero con seguridad, tiene que ser previsible, no tiene que haber incertidumbres".

Así, ha señalado que Avenida de Portugal "no es el mejor ejemplo de actuación racional con un carril para bicis en contrasentido de 3,5 metros, y un agobio para la circulación y para los servicios o para el trabajo de los repartidores".

"Hay que estudiar algunas cosas antes de actuar, no estamos en contra de carriles bici, al contrario, pero hay que racionalizarlos y hacerlos bien", ha afirmado Iglesias, quien ha puesto también como ejemplo Duquesa de la Victoria, "donde solo se ha generado crispación e inseguridad para todos".