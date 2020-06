El PP reclama una nueva convocatoria de ayudas municipales para autónomos con más presupuesto y bases más flexibles

LOGROÑO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Penélope Ramírez y Pablo Santaolalla, han solicitado este vienres el Gobierno local una nueva convocatoria de ayudas para autónomos y pequeños empresarios en la que se introduzcan cambios en las bases.

"Sólo unos días después de iniciarse el plazo de solicitud ya se han registrado más de 2.000 peticiones y con el presupuesto inicial planteado calculamos que alcanzará para unos 600 beneficiarios", ha señalado Santaolalla.

En este sentido, el edil ha añadido que "el plazo de solicitud continúa abierto hasta el 3 de julio por lo que reclamamos al Gobierno local que se inicie de forma urgente la tramitación de las modificaciones presupuestarias para ampliar hasta los 3 millones de euros la cuantía destinada a las ayudas tal y como avanzó la concejal de Hacienda".

Así, los 'populares' han denunciado que "desde el Ejecutivo local no se ha informado claramente de los criterios de concesión, adjudicación según orden de solicitud hasta que alcance el presupuesto previsto, muchos autónomos nos han trasladado sus quejas porque estaban preparando la documentación y ahora comprueban que no van a poder recibir ayudas".

Desde el Grupo Popular se plantea que "de cara a la próxima convocatoria se modifiquen varios aspectos de las bases para facilitar su tramitación y concesión a los autónomos".

Entre otros aspectos solicitan que "se realice un reparto más equilibrado de las ayudas, tal y como se han establecido un autónomo puede recibir hasta 1.000 euros pero una pequeña empresa con 9 trabajadores recibiría sólo 2.000 euros".

"No compartimos el criterio de que se les pida comparar con la facturación media de los meses de febrero, marzo y abril de 2019. Muchos negocios que no han cerrado pero han reducido notablemente su facturación no van a poder acceder a las ayudas", han explicado los populares.

Otra de las críticas del Partido Popular es que hay algunos sectores que van a tener también problemas para percibir las ayudas porque no tienen ingresos mensuales regulares como agentes comerciales, taxistas, asistencias técnicas, albañiles o fontaneros.

Asimismo, han criticado la complejidad de la documentación que los solicitantes tienen que presentar. "En este sentido, hay que tener en cuenta que si falta documentación se exige la subsanación en 10 días y la fecha que se tiene en cuenta para la concesión es la de la subsanación", ha señalado el concejal popular.

Los populares han reclamado también al Gobierno local que se refuerce el personal de la Unidad de Promoción Económica, encargada de analizar y validar las solicitudes, que además actualmente no tiene ningún funcionario asignado. "Es necesario para agilizar la tramitación de las ayudas y que se puedan cobrar lo antes posible".