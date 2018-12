PP: "Tezanos va a pasar a la historia como el presidente que ha privatizado el CIS y lo ha puesto en manos de Sánchez"

Publicado 19/12/2018 19:15:24 CET

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del GPP, Emilio del Río, ha afirmado este miércoles en el Congreso que "Tezanos va a pasar a la historia como el presidente que ha privatizado el CIS y lo ha puesto en manos de Sánchez".

En su intervención en el Pleno del Congreso con motivo del debate de la Moción del GPP consecuencia de interpelación urgente sobre el incumplimiento de los principios de imparcialidad, objetividad y neutralidad en la labor del Centro de Investigaciones Sociológicas, el dirigente popular ha hecho un símil de lo que supondría trasladar "la manipulación y la farsa" del CIS de Tezanos a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Si Tezanos hiciera con la temperatura ambiental lo que hace con la temperatura social y estuviera al frente de la AEMET, (Tezanos) nos diría que cuando hace frío hace calor, cuando lloviera en diciembre nos diría que luce un sol de agosto y cuando las previsiones fueran de nieve nos diría que podemos salir en manga corta a la calle". "Está tomándonos el pelo a los españoles", ha señalado, "y lo hace desde una institución pública, el CIS, que tenía un prestigio acreditado que Tezanos ha dilapidado en cinco meses".

"Y lo dice el PP y también lo dicen los medios de comunicación, que hablan de ridículo, manipulación o farsa", ha apostillado. Según ha recordado Del Río sobre la trayectoria de Tezanos, "empezó sin dimitir de la Ejecutiva socialista y, nada más llegar, cambia el método de trabajo del CIS con nocturnidad y alevosía, y sin explicarlo, pues para Tezanos todos los anteriores presidentes del CIS estaban equivocados".

"Tezanos miente y lo hace a sabiendas de que miente", ha insistido Del Río, "y si eso se hace con fondos públicos", ha advertido, "¿cómo lo llamamos?". "Lo llamamos prevaricar", ha respondido. "Y en su prepotencia y soberbia al frente del CIS", ha continuado explicando sobre la gestión de Tezanos, "critica e insulta a todos los que, de forma legítima y democrática, ponen en cuestión todo lo que hace: se ha cargado las series históricas del CIS, ha manipulado el método de trabajo y tiene en contra a todos los expertos".

"Y el efecto de ello es favorecer a Sánchez, no al PSOE, porque al PSOE no le hace ningún favor", ha añadido el dirigente popular, que ha recordado que "Tezanos ha contribuido en solo cinco meses a hundir al PSOE en Andalucía como nunca antes se había conseguido en 36 años de ejercicio de gobierno del PSOE en Andalucía". "Por eso favorece a Sánchez", ha repetido, "pero no al PSOE".

"El CIS cuenta con grandes profesionales que no merecen este presidente, que no son responsables de la manipulación de las encuestas", ha querido dejar claro, advirtiendo de que "Tezanos va a pasar a la historia como el presidente que ha privatizado el CIS y lo ha puesto en manos de Sánchez, ni siquiera del PSOE, sino en manos del Partido Sanchista, que es diferente del PSOE".

"Y además de esta burda manipulación y de la estafa", ha puesto de manifiesto Del Río, están las preguntas sesgadas que hace mientras incumple "su obligación democrática de venir a esta Cámara y dar la cara". "Convoque elecciones señor Sánchez", ha reclamado en último lugar, "y, mientras tanto, por el buen funcionamiento de nuestro sistema democrático, proceda al nombramiento de un nuevo presidente que devuelva el prestigio, la neutralidad y la imparcialidad que siempre ha tenido y que nunca debió perder, y aplique la metodología de trabajo en las encuestas electorales que concite el máximo consenso entre la comunidad científica, y que acabe con el aluvión de críticas a Tezanos".