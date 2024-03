El PP tumba una moción de IU para crear un complemento salarial para los profesores técnicos de FP

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha tumbado hoy, en el Parlamento de La Rioja, una moción consecuencia de interpelación del Grupo Podemos-IU, que sí ha apoyado el resto de grupos parlamentarios, para crear un complemento salarial para los profesores técnicos de Formación Profesional.

La moción, con un contenido más amplio, ha sido defendida por el diputado del Grupo Podemos-IU, Carlos Ollero, quien ha entendido que "no sirve lo que se está haciendo hasta ahora" en la Formación Profesional, porque, ha dicho, "no sirve gestionar sin ambición y sin avances, ni dejarla en manos de intereses económicos privados".

Ha subrayado la necesidad de aprobar un complemento salarial para el profesorado técnico, recordando cómo, esta misma mañana, se ha desarrollado una concentración frente al Parlamento de La Rioja y exhibiendo la camiseta que en ella se ha portado.

"Mismo trabajo, mismo salario: una reivindicación fácil de entender", ha dicho indicando que, la semana pasada, en otra concentración en la feria de Formación Profesional se le explicó a los estudiantes y alumnos de quince años lo entendieron.

Ollero, docente de profesión, también ha dicho que se le cae "el alma a los pies" cuando compara las instalaciones de La Rioja con el País Vasco, por no hablar de otros países como Alemania.

Durante el desarrollo de su intervención, Ollero ha añadido una autoenmienda a su moción para solucionar la situación de los estudiantes migrantes que no cuentan con un permiso de trabajo y no se les permite realizar sus prácticas en las empresas por no tener permiso de trabajo.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha compartido que la Formación Profesional "debe ser una opción atractiva". "El 22 por ciento de los estudiantes que superan la ESO se decantan por la FP, es necesario que haya un mayor incentivo de manera que podamos reducir el paro acuciante", ha afirmado.

Ha considerado que "queda mucho por hacer" y es necesario "un mayor consenso" en el desarrollo del plan de Formación Profesional. Ha sumado la necesidad de fomentar, en esta tierra, una formación profesional agraria.

Desde el Partido Socialista, Teresa Villuendas ha afeado las "amenazas", ha dicho, del viceconsejero de Formación Profesional de "romper las negociaciones" si los sindicatos "se concentraban en la feria de Formación Profesional".

Ha recogido la referencia que, en otro punto del orden del día, había hecho el consejero de Educación, Alberto Galiana, al Quijote para señalarle que él se comportaba como Sancho Panza al pedir moratorias a la Ley de Formación Profesional para no desarrollarla.

Ha coincidido en la necesidad de que los 68 profesores técnicos de Formación Profesional que cobran menos salario por no pertenecer al grupo A1 tengan un complemento calificándolo de "dignificación profesional".

La 'popular' Pilar Armendariz ha criticado la "inacción" del Ministerio de Educación para la aplicación del nuevo marco normativo.

Con respecto a la equiparación salarial del profesorado técnico, ha puntado que, desde la Consejería están abiertos "a la negociación, pero debe ser", ha añadido, "caso por caso". Nuevamente, ha aludido a la responsabilidad del Ministerio, así como en el caso de los menores "sin arraigo".

PARTICIPACIÓN Y MÁS PROFESORADO

La moción buscaba abrir, urgentemente, un proceso de participación que incluya a centros, profesorado, sindicatos y alumnado, para la adaptación de la nueva normativa. Ha contado con la abstención de Vox, el voto en contra del PP y a favor del resto (PSOE y Podemos-IU).

Aprobar, a la mayor brevedad posible, un complemento salarial que armonice las retribuciones del profesorado técnico de Formación Profesional; y crear un programa de renovación de equipos e infraestructuras. Algo que ha sido apoyado por todos los grupos menos el Partido Popular.

Por último, garantizar un número suficiente de docentes de Formación Profesional en todos los ciclos; y planificar un servicio de transporte específico para el alumnado de FP que cubra las necesidades de todos los centros. Puntos que han apoyado todos los grupos menos el PP.