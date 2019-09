El PR+ asegura que la "delicada situación de La Rioja" hacia "imprescindible la constitución del Gobierno"

Publicado 21/08/2019 12:55:45 CET

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha valorado esta mañana el acuerdo alcanzado para la formación de Gobierno en La Rioja afirmando que "la delicada situación de La Rioja, tras la nefasta gestión de José Ignacio Ceniceros y el impás de estos meses en los que PSOE y Unidas Podemos han sido incapaces de ponerse de acuerdo, hacía imprescindible la constitución de un Gobierno Regional que se ponga a trabajar ya".

Antoñanzas ha reprochado a los partidos implicados en la negociación su actitud durante el largo periodo en que ésta se ha desarrollado. "En el Partido Riojano hemos estado callados este tiempo para no interferir en el diálogo que estaban manteniendo PSOE y los partidos de Unidas Podemos pero ahora que por fin ha concluido debemos decir que los riojanos no nos merecíamos esto. Los riojanos no nos merecemos la bochornosa imagen que hemos dado en toda España, el espectáculo vivido con unas formaciones incapaces de llegar a un acuerdo. Que hayamos sido la única Comunidad de todo el país sin Gobierno habla muy mal de la política riojana".

En este sentido, Antoñanzas confía en que a partir de ahora "sus prioridades cambien y se ponga el interés de La Rioja por encima de los intereses de los partidos, ya que en este periodo de negociación han primado en muchos momentos las estrategias nacionales frente al bienestar de los riojanos. Desde el Partido Riojano estaremos vigilantes para que esto no vuelva a ocurrir".

DÉFICIT EN INFRAESTRUCTURAS, DEUDA HISTÓRICA O EFECTO FRONTERA

Además, y frente a la "irresponsabilidad" con la que los partidos nacionales han desarrollado este tiempo en busca del pacto, "el PR+ ha dado una lección en la formación de los ayuntamientos en los que está representado, alcanzando consensos y poniéndonos de inmediato a trabajar por los riojanos".

El PR+ velará así, a través de sus representantes municipales, para que "La Rioja recupere el tiempo perdido y se compensen los déficit en infraestructuras, deuda histórica, efecto frontera, política fiscal o inversiones estratégicas en materia de turismo".

El presidente del PR+ ha querido por último felicitar públicamente a Concha Andreu y desearle una provechosa Legislatura, "porque será bueno para todos los riojanos".